Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на 425 млн долларов (391 млн евро), включившего дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и другие вооружения для "удовлетворения неотложных потребностей" Киева. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

У Байдена состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского государства проинформировал украинского лидера об усилиях по наращиванию помощи Киеву, которые он приложит до окончания срока своих полномочий.

В ближайшие месяцы Вашингтон осуществит ряд дополнительных поставок Киеву, включая сотни систем ПВО для перехвата, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

"Отдельное внимание будет уделено усилению санкций в отношении России"

Зеленский проинформировал Байдена о плане достижения победы в войне, указали в Белом доме. Лидеры двух стран поручили командам провести дальнейшие консультации на этот счет.

"Отдельное внимание во время разговора уделили повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы, дополнительному обучению украинских военных и усилению санкций в отношении России", - указали в интернет-представительстве Зеленского.

Президент Украины добавил, что 17 октября в рамках саммита ЕС представит "план победы" партнерам из ЕС.

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