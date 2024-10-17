Россия ежегодно отправляет миллионы снарядов на украинский фронт и постоянно наносит воздушные удары по гражданским объектам — часто с использованием боеприпасов, которые, как утверждается, ей поставляют ее союзники.

В то время как западные страны пытаются ограничить возможности России по производству оружия, вводя санкции, Китай, Иран и Северная Корея, предположительно, помогают поддерживать российский ВПК в рабочем состоянии.

Fоtо: BBC

Недавно Иран обвинили в заключении сделки с Россией на поставку ей 200 или более баллистических ракет малой дальности "Фатх-360". Они имеют радиус действия 120 км и несут 150 кг взрывчатки.

Американская разведка утверждает, что десятки военнослужащих российских вооруженных сил прошли в Иране обучение использованию этих ракет. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может развернуть эти ракеты на украинском фронте осенью этого года.

Ракеты "Фатх-360" позволят России поражать украинские города и электростанции, расположенные близко к границе, и использовать имеющиеся в российском арсенале ракеты большей дальности для поражения целей в глубине страны.

""Фатх-360" хороша для поражения целей на относительно близком расстоянии, — говорит доктор Марина Мирон с кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона. — У России своей подобной ракеты нет".

По ее словам, взамен Россия может предоставить Ирану военные технологии, возможно, включая ядерные.

США, Великобритания, Франция и Германия ввели новые санкции против Ирана за поставку ракет России.

Они включают ограничение полетов авиакомпании Iran Air в Великобританию и Европу, а также запрет на поездки и замораживание активов иранцев, которые, как считается, имели отношение к сделке.

Иран неоднократно отрицал, что поставляет России самонаводящееся оружие, в том числе "Фатх-360".

Fоtо: BBC

Правительство Украины и западные разведслужбы также утверждают, что Иран поставляет России беспилотники "Шахед-136" с осени 2022 года.

"Шахед" оснащен боеголовкой в носовой части и предназначен для того, чтобы барражировать к цели, а затем наносить по ней удар.

Российские войска часто посылают десятки беспилотников "роем", чтобы попытаться преодолеть противовоздушную оборону Украины. Часто эти рои беспилотников используются в качестве барьера, чтобы помешать украинским ПВО перехватить крылатые и баллистические ракеты, способные нанести гораздо больший ущерб.

Правительство Ирана утверждает, что перед войной оно поставило России лишь "небольшое количество" беспилотников.

Однако США и Европейский союз обвинили Иран в регулярных поставках в Россию, а ЕС ввел санкции против причастных к ним людей и фирм.

Ракеты и снаряды из Северной Кореи

Разведывательное управление США (DIA) в своем докладе в мае 2024 года сообщило, что Северная Корея поставила России три миллиона артиллерийских снарядов.

Артиллерия — основное оружие, используемое обеими сторонами на фронте в Украине. Она не позволяет бронетехнике и пехоте противника маневрировать и продвигаться вперед.

По данным британского Королевского института оборонных исследований, в последние месяцы запасы снарядов у России в пять раз превышали украинские.

По мнению аналитиков института, это стало основной причиной того, что с зимы 2023 года Россия захватила значительные территории на востоке Украины.

Fоtо: BBC

В январе 2024 года украинские разведчики заявили, что обнаружили обломки двух типов баллистических ракет малой дальности, произведенных Северной Кореей, которые были выпущены по Харькову в ходе крупной воздушной атаки.

Украинские власти утверждают, что одна из них — это ракета "Хвасонг-11", также известная как KN-23.

Это баллистическая ракета малой дальности с радиусом действия от 400 км до 690 км, которая может нести боеголовки весом до 500 кг.

С 2006 года ООН ввела санкции на торговлю с Северной Кореей, связанную с баллистическими ракетами.

Украинская разведка утверждает, что Северная Корея отправила России 50 ракет, а на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2024 года США обвинили Россию в том, что она использовала северокорейские ракеты как минимум в девяти воздушных атаках на Украину.

По данным DIA, Россия и КНДР начали переговоры о продаже оружия осенью 2022 года, а первые ракеты были отправлены из Северной Кореи в Россию осенью 2023 года для испытаний.

Американская разведка считает, что Россия начала обстреливать ими Украину в январе 2024 года с противоположной стороны границы.

"Ракеты "Хвасонг-11" обходятся России дешевле, чем ее собственные ракеты малой дальности, такие как "Искандер", — говорит Мирон. — Кроме того, заключение оружейных сделок с такими странами, как Иран и Северная Корея, показывает Западу, что у России есть союзники и ее не удалось изолировать".

Баллистические ракеты, в том числе "Хвасонг-11", трудно перехватить из-за сверхзвуковой скорости, на которой они спускаются к цели. Однако украинские разведчики утверждают, что многие ракеты из Северной Кореи не попадают в цель из-за сбоев в электронике, из-за которых они отклоняются от запрограммированной траектории.

Северная Корея отрицает отправку оружия в Россию, а Россия отрицает его получение.

По некоторым данным, сотрудники украинской разведки заметили в стране северокорейских солдат. Украинские газеты сообщили, что 3 октября 2024 года шесть северокорейских офицеров были убиты и еще трое ранены в результате ракетного удара по российской военной тренировочной базе на востоке страны.

В прошлый раз утверждения о том, что северокорейские войска воюют в Украине, появились в 2023 году, и президент России Владимир Путин назвал их "полной чушью".

Китай и компоненты двойного назначения

Лидеры стран-членов НАТО вместе обвинили Китай в том, что он является "решающим пособником" России, оказывая "масштабную поддержку ее оборонно-промышленному комплексу".

По их словам, он поставляет компоненты "двойного назначения", такие как компьютерные чипы, которые, помимо применения в гражданской сфере, также могут быть использованы для производства оружия.

Американский аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир" (CEIP) утверждает, что каждый месяц Китай отправляет России на 300 млн долларов "высокоприоритетной" продукции двойного назначения, которую можно использовать для производства оружия — беспилотников, ракет и танков.

По данным центра, Китай продает России 70% всех своих станков (которые могут использоваться для изготовления корпусов оружия) и 90% запасов микроэлектронной продукции, такой как чипы и полупроводники (которые могут использоваться, в частности, для систем наведения в ракетах).

По данным CEIP, в 2023 году Россия импортировала из Китая 89% всех своих приоритетных товаров двойного назначения. В докладе говорится, что до войны большую часть этих товаров поставляли Германия и Нидерланды. Когда из-за санкций их экспорт в Россию прекратился, Китай восполнил образовавшуюся нехватку.

Китай отрицает помощь России в создании оружия, заявляя, что занимает нейтральную позицию в войне в Украине. Пекин говорит, что не поставлял России смертоносного оружия и проявляет осмотрительность в выборе продаваемых Москве компонентов.

Агентство Reuters сообщает, что Россия открыла в Китае завод по производству нового типа беспилотников большой дальности под названием "Гарпия-3".

Правительство Китая заявило, что не знает о таком проекте, и что в стране действует строгий контроль над экспортом беспилотников, сообщает Reuters.

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