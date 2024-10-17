Как сообщила американская телекомпания MSNBC, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп попытался снова предложить порнозвезде Сторми Дэжниэлс деньги за молчание об их сексуальной связи. Ранее он уже был признан виновным в подделке документов по выплате ей за молчание 134 тыс долларов из своего предвыборного фонда.

Вечером в среду (ранним утром по рижскому времени) ведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу сообщила в прямом эфире, что адвокат Трампа связался с Дэниелс и предложил заключить ещё одно соглашение о выплате за молчание.

В 2018 году Дэниэлс подала против Трампа иск о клевете, однако, проиграла дело и теперь должна оплатить кандидату в президенты, миллиардеру Трампу 650 тыс долларов судебных издержек. В ходе переговоров с адвокатом Дэниелс, представители республиканского кандидата предложили снизить сумму долга Дэниелс в обмен на ее согласие более не рассказывать о сексе с Трампом. Отметим, по ее словам, секс был крайне неудачным.

Об том, что ей снова предлагают замолчать адвокат рассказал уже бывшей порнозвезде в ходе телефонного разговора, который она записала на видео. Мэддоу продемонстрировала запись звонка в прямом и эфире. Она также продемонстрировала официальное письмо от адвокатов Трампа - его MSNBC передал адвокат Дэниелс.

Fоtо: MSNBC

В этом письме адвокаты Трампа предложили снизить сумму долга Дэниелс до $620,000 в обмен на подписание соглашения о неразглашении, согласно которому она "не будет делать никаких публичных или частных заявлений, связанных с предполагаемыми прошлыми контактами с президентом Трампом или каких-либо высказываний порочащих его, его бизнес или его пригодность как кандидата в президенты". Когда Дэниелс отказалась, представители Трампа повысили сумму своих требований до $635,000. В итоге стороны сошлись на $627,500, а соглашение о неразглашении подписано так и не было.

В ответ на запрос MSNBC представитель Трампа опровергать факт таких переговоров не стал, а лишь заявил, что телекомпания получила документы не от адвокатов Дэниелс, а в результате "незаконной иностранной хакерской атаки против президента Трампа", произошедшей ранее этой осенью.

Напомним, в мае этого года Трамп был признан виновным по 34 уголовным обвинениям в подделке финансовой отчетности. Суд установил, что за несколько дней до президентских выборов 2016 года Трамп заплатил порнозвезде 134 тыс долларов за молчание о сексе с ним из средств своего предвыборного фонда и вместе с сообщниками пытался скрыть цель и назначение этих выплат путем подделки документов. Вынесение приговора назначено на 27 ноября этого года, через 12 дней после выборов, которые пройдут 5 ноября.

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