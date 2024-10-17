В Италии принят закон, запрещающий гражданам страны пользоваться услугами суррогатного материнства в других государствах. Нарушителям нового закона может грозить тюремный срок вплоть до двух лет и штраф до миллиона евро.

Ранее запрет на суррогатное материнство распространялся только на саму Италию, но теперь ее граждане не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей даже в тех странах, где это разрешено законом, таких как США и Канада.

По мнению критиков, новый закон, предложенный правящей ультраправой партией, в первую очередь нацелен на ЛГБТК-пары, которым в Италии запрещено усыновлять детей или использовать ЭКО.

Суррогатное материнство заключается в том, что женщина по собственному желанию и как правило за существенное денежное вознаграждение вынашивает ребенка для пары или отдельного лица. В типичных случаях к этой возможности прибегают пары с проблемами бесплодия и мужчины в однополых парах.

Новый закон был принят в среду Сенатом Италии большинством в 84 голоса против 58.

До голосования противники законодательства выразили протест, заявив, что этот закон помешает людям заводить детей в стране, где и без того очень низкий уровень рождаемости. "Если у кого-то рождается ребенок, за это медаль нужно давать, — заявил журналистам один из участников акции протеста, активист ЛГБТК-сообщества Франко Гриллини. — А здесь, вместо этого, вас отправляют в тюрьму, если вы заводите детей нетрадиционным путем. Это чудовищный закон, ни в одной стране мира такого нет".

Новый закон вписывается в консервативную стратегию Джорджи Мелони, первой женщины – премьер-министра Италии и лидера ультраправой партии "Братья Италии". Сама она характеризует себя как мать-христианку и убеждена в том, что детей должны растить лишь пары, состоящие из мужчины и женщины.

Мелони ранее уже высказывалась против суррогатного материнства для ЛГБТК-пар, а гомофобная риторика была ключевым элементом ее предвыборной кампании. "Да — натуральной семье, нет — ЛГБТ-лобби", — заявила она в своей речи в 2022 году.

В 2023 году правительство Мелони дало распоряжение городскому совету Милана прекратить регистрировать детей однополых родителей.

Мелони называет суррогатное материнство "символом омерзительного общества, которое путает желания с правами и подменяет Бога деньгами". Ее заместитель, Маттео Сальвини, также называет практику суррогатного материнства "аберрацией" и утверждает, что при этом женщин используют как банкоматы.

Депутат парламента Каролина Варки, разработавшая новый закон, ранее отрицала, что он был специально придуман, чтобы навредить ЛГБТК-сообществу. "Большинство людей, пользующихся суррогатным материнством — гетеросексуалы", — говорила она, а сам закон, по ее мнению, призван "защитить женщин и их достоинство".

По словам экспертов, с которыми удалось поговорить Би-би-си, 90% пар, которые пользовались суррогатным материнством в Италии, состояли из гетеросексуалов. Многие из таких родителей скрывали, что рожали своих детей за границей. Однако однополые семьи, возвращающиеся в Италию с ребенком, не могут с такой же легкостью скрыть факт его происхождения.

Законы о суррогатном материнстве в других странах

В Италии, Испании, Франции и Германии все формы суррогатного материнства запрещены.

В Великобритании запрещено платить за суррогатное материнство сверх необходимых для матери расходов. Суррогатная мать регистрируется в свидетельстве о рождении ребенка и запись остается там до тех пор, пока родительские права не передаются специальным распоряжением.

В Ирландии, Нидерландах, Бельгии и Чехии невозможно через суд добиться исполнения договора о суррогатном материнстве. То же самое касается Великобритании, где в случае разногласий суд сам решает, что лучше в интересах ребенка.

Греция принимает иностранные пары и обеспечивает им родительские права, то есть у суррогатной матери нет юридических прав на ребенка. Однако среди родителей ребенка должна быть женщина, что исключает одиноких мужчин и гей-пары.

В США и Канаде разрешено суррогатное материнство для однополых пар, причем с самого рождения ребенка они считаются его законными родителями

Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон о введении запрета на использование услуг суррогатного материнства в России для иностранцев. Кроме того, под запрет попали одинокие мужчины, однако запрет не распространяется на семьи, в которых иностранец — один из супругов.

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