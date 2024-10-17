ЦАХАЛ проверяет данные, что при ударе по Газе убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

Израильские военные сообщили, что в результате удара, нанесенного по сектору Газа в четверг, мог быть убит лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар, однако эти сведения пока не подтверждены.

"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар", — сказано в заявлении ЦАХАЛ.

В сообщении также говорится, что на данном этапе личности погибших не могут быть подтверждены. Согласно заявлению, в здании, где были "ликвидированы террористы", не было никаких признаков присутствия израильских заложников.

В четверг находящееся под контролем ХАМАС министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского удара по школе в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора были убиты по меньшей мере 19 человек, в том числе дети.

Однако израильская армия утверждает, что нанесла "точечный удар" по месту, где проводилось совещание боевиков ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад". Израильские военные обещают позже предоставить более подробную информацию.

Наряду с другими лидерами ХАМАС, Израиль считает Синвара ответственным за рейд 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200. "Решение об этом отвратительном нападении принимал Яхья Синвар, — заявлял начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. — Поэтому он и все его подчиненные — покойники".

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