Украинская и южнокорейская разведка утверждают, что Северная Корея в ноябре направит от 11 до 12 тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине на стороне России.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских военных сейчас проходят подготовку на территории России. По его оценке, они будут готовы к участию в войне против Украины уже с 1 ноября.

Военнослужащие из КНДР будут использовать российскую технику и боеприпасы. Около 2600 человек планируется направить в Курскую область, часть территории которой с августа контролируют ВСУ. О других планах северокорейских военных, отметил Буданов, украинской разведке не известно.

Позднее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что, по их данным, Пхеньян направит на войну в Украине около 12 тысяч военных. Источник спецслужбы в КНДР утверждает, что их мобилизация уже началась.

Президент Южной Кореи Юн Сок Лёнь провел внеплановое совещание по безопасности. В заявлении по его итогам говорится, что "ситуация, когда сближение России и Северной Кореи перешло от поставок военных грузов к фактической отправке войск, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества".

О том, что Северная Корея отправляет своих граждан воевать в Украину на стороне российской армии, в конце прошлой недели заявил украинский президент Владимир Зеленский. По данным газеты The Guardian, военные инженеры из КНДР уже некоторое время помогают армии РФ наносить удары по Украине северокорейскими ракетами.

Кремль отрицает участие граждан КНДР в боевых действиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие сообщения "очередной уткой информационной".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !