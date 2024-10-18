Одним из самых ожидаемых событий саммита ЕС и встречи министров обороны НАТО, которые прошли 17 и 18 октября в Брюсселе, стал визит президента Украины Владимира Зеленского, который представил западным партнерам свой "план победы". Поскольку обсуждение этого плана между украинской и западными делегациями происходило за закрытыми дверями, узнать из первых уст, какие именно аргументы звучали во время этой дискуссии, журналистам не удалось.

Однако, как сообщил во время пресс-конференции сам Зеленский, 18 лидеров стран-членов ЕС активно комментировали "план победы" и "большинство высказались в его поддержку". При этом украинский президент предостерег: если Запад не поддержит предложенный план, это станет его "большой ошибкой" и одновременно "привилегией для России".

ЕС будет рассматривать "план победы" после выборов в США

"План победы" Зеленского во многом напоминает "формулу мира", которую Киев продвигает в течение последнего года как основу для достижения устойчивого мира в Украине, и на основе нескольких пунктов которой уже удалось провести первый мирный саммит.

Так, например, ничего нового в "плане победы" президента Зеленского не увидел президент Литвы Гитанас Науседа, по крайней мере, так он сказал журналистам во время саммита ЕС. Ведь большинство пунктов, в частности, приглашение Украины в НАТО, разрешение на удары западным оружием вглубь территории России, поставки дальнобойных вооружений, - это просьбы, которые Украина озвучивает уже некоторое время. "Когда я смотрю на этот план, то вижу решения, которые мы не смогли принять за последние месяцы, а то и годы", - отметил Науседа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который блокирует финансовую и военную помощь ЕС для Украины, назвал "план победы" Зеленского "более, чем ужасающим" и охарактеризовал его как "стратегию войны". А глава польского правительства Дональд Туск откровенно признал, что к обсуждению "плана победы" ЕС вернется только после президентских выборов в США, поскольку к его первому пункту - приглашению Украины в НАТО - по-разному относятся в Вашингтоне и в европейских столицах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !