В субботу, 19 октября, в 11:30 была взорвана 90-метровая труба бывшей котельной на улице Туру в Тарту. Снос прошёл с громким грохотом, который был слышен по всему Тарту. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

К 11 часам на перекрестке Туру-Аида уже собралось несколько сотен человек, все с нетерпением ждали взрыва. "Точно не было сказано, в какое время дня будет снесен старый дымоход, иначе собралось бы слишком много людей. Это неопасно, будем надеяться, что не получим камнем по голове", - пошутил местный житель.

Вокруг трубы была создана зона безопасности радиусом 200 метров, где было строго запрещено находиться посторонним лицам. На этом участке улица Туру была временно перекрыта, а движение перенаправлено. Движение также приостановили на реке Эмайыги.

Трубу взорвали на высоте 15 метров и она упала на участок Туру 18, вдоль береговой линии Эмайыги.

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