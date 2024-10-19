По последним данным, написал Федоров в своем телеграм-канале, ранения получили восемь человек, в том числе девочки 9 и 13 лет. Дети находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, добавил он. Также среди пострадавших 82-летняя женщина.