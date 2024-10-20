Государственная инспекция по планированию территорий и строительству объявила закупки работ по сносу "Дома Москвы" в Вильнюсе, сообщает ru.DELFI.lt со ссылкой на портал madeinvilnius.lt .

"Наконец-то поставлена точка в истории, растянувшейся почти на десятилетие, центр города избавится от здания-привидения, от символа российской пропаганды", – заявил литовский министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

Государственная инспекция по планированию территорий и строительству указала в документах, что снос здания и приведение территории в порядок может стоить 1,846 млн евро без НДС.

Конкурс продлится до 17 ноября, победителя объявят 16 декабря, сообщает delfi.lt.

Идея строительства "Дома Москвы" в Вильнюсе зародилась в 2004 году после визита в столицу Литвы тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Тогда же решили осуществить похожий проект в Москве - построить "Дом Вильнюса".

Разрешение на строительство было выдано в 2008 году, но после аннексии Россией Крыма в 2014 года от идеи строительства такого центра в Вильнюсе отказались.

В 2016-м Вильнюсский участковый суд отчасти одобрил иск Государственной инспекции по планированию территорий и строительству и признал разрешение на строительство незаконным. Суд дал три года на изменения проекта (здание было слишком высоким). В случае, если проект не будет изменен, в течение полгода здание должно было быть снесено. Позже этот срок был продлен.

В 2022 году суд разрешил Государственной инспекция по планированию территорий и строительству снести здание, а строителю назначил штраф в размере 300 евро за каждый день с того момента как истек срок ее обязательств.

Как сообщалось, в Латвии в январе этого года Сейм принял закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимом для предотвращения угрозы государственной безопасности". Закон предусматривал передачу "Дома Москвы" в Риге по адресу Марияс, 7 в государственную собственность.

Первый аукцион по продаже "Дома Москвы" в Риге состоялся в середине сентября. Стартовая цена составляла 3,57 млн евро. С первого раза здание не продали — организаторам не удалось привлечь потенциальных инвесторов. Valsts nekustamie īpašumi (Государственная недвижимость) планирует снизить цену на 20%. Выручку от продажи имущества направят на поддержку мирных жителей Украины.

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