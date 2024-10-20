Полиция четырех европейских стран на этой неделе провела совместную операцию и арестовала членов международной преступной группировки, занимавшейся контрабандой рецептурных лекарств через Эстонию и Румынию, сообщает агентство BNS.

Как сообщает эстонский портал Postimees, в ходе масштабной операции, проведенной румынской, эстонской, финской и сербской полицией, арестованы 47 человек и конфисковано более шести миллионов таблеток. Операцию координировало Агентство ЕС по судебному сотрудничеству по уголовным делам (Евроюст) при поддержке Европейского полицейского управления (Европол).

Преступная группа, действовавшая в Европе, закупала таблетки у криминальных сетей в Сербии. Лекарство, предназначенное для лечения тревоги, судорог и бессонницы, было спрятано в автомобильных шинах и одежде, а затем перевезено в Румынию и Эстонию. Затем таблетки переправлялись в страны Северной Европы, где члены банды продавали их на улицах городов Финляндии и Норвегии.

Евроюст подсчитал, что рыночная стоимость таблеток составляет примерно 12,5 миллионов евро.

Румынские власти начали расследование в отношении банды. В Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии при поддержке Евроюста и Европола дело расследуется в рамках международного сотрудничества.

Власти этих стран создали через Евроюст совместную следственную группу для обмена информацией, доказательствами и координации операций. Расследование также проводилось в Венгрии, Словакии, Польше, Литве и Латвии.

В ходе операции было изъято большое количество таблеток, наличных денег, мобильных телефонов, огнестрельного оружия и дорогих автомобилей. В Румынии конфисковали два дома.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщил газете Postimees, что полиция прокомментирует операцию на следующей неделе.

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