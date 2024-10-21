Российские войска в ночь на понедельник, 21 октября, атаковали несколько городов Украины, применив беспилотники, управляемые авиабомбы и баллистические ракеты. Под обстрелы попали Харьков, Киев и Кривой Рог, сообщили местные власти.

Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по трем районам Харькова. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет, сообщила областная полиция. Армия РФ наносила авиаудары по городу "хаотично", что указывает на "терроризм по отношению к местному населению", заявил начальник Главного управления полиции по Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, российские истребители, атаковавшие Харьков, взлетали из Белгорода.

В Киеве дважды за ночь работала воздушная тревога. Обломки дронов, выпущенных из РФ, упали в Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Мэр города Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем - ему оказали медицинскую помощь на месте.

РФ также ударила по Кривому Рогу баллистическими ракетами, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По последним данным, в результате российского удара пострадали 3 человека, двое из них госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

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