Курс акций ресторанов быстрого питания McDonald's резко обвалился после того, как в нескольких точках сети в США были зафиксированы десятки случаев отравления кишечной палочкой. Один пожилой посетитель скончался и еще десять были госпитализированы после посещения заведений.

В целом, зарегистрировано 49 случаев отравления в десяти штатах. Наибольшее число пострадавших — в Колорадо и Небраске.

После того, как стало известно об отравлениях, курс акций McDonald's обвалился на дополнительной сессии 22 октября более чем на 6%.

По словам дирекции сети быстрого питания, кишечная палочка, по всей видимости, находилась в рубленом луке, который использовался для приготовления "роял чизбургера". Этот лук поступил от подрядчика, обслуживающего три распределительных центра в США.

В пяти штатах и некоторых районах еще семи штатов США "роял чизбургеры" временно изъяты из продажи.

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