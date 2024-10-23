В Беларуси следующие президентские выборы состоятся 26 января. Такое решение приняла в среду Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания страны.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко назвал дату 25 января оптимальной и соответствующей Конституции и Избирательному кодексу. По местным законам выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Наблюдатели полагают, что Лукашенко решил провести выборы зимой, чтобы затруднить протестные акции оппозиции. Предыдущие выборы президента, состоявшиеся в августе 2020 года, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю Беларуси. Участники протестных акций выступили против Лукашенко, который, по данным ЦИК, переизбрался на очередной президентский срок.

Оппозиция объявила, что считает победителем выборов не Лукашенко, а кандидата демократических сил Светлану Тихановскую. На улицы вышли сотни тысяч демонстрантов, но Лукашенко удалось жестко подавить массовые протесты. В заключение были отправлены сотни оппозиционеров. Страны Евросоюза не признали переизбрание Лукашенко в 2020 году и, соответственно, не признают его легитимным президентом Беларуси.

На фоне приближающихся новых президентских выборов Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на новый срок. Демократические силы Беларуси неоднократно заявляли о том, что будут добиваться непризнания выборов. Следственный комитет Беларуси в октябре возбудил уголовное дело о попытке захвата власти из-за подготовки оппозиции к выборам президента.

Лукашенко правит Беларусью с 1994 года.

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