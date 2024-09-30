Министерство юстиции Литвы передало в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) запрос о расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко. Об этом пишут LRT и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Как отмечает LRT, речь идет о таких преступлениях как принудительная депортация, преследование людей за политические взгляды и другие нарушения международного права. Решение было принято правительством Литвы на основании материалов, полученных от белорусских оппозиционеров.

"Мы благодарны литовскому правительству за принципиальное решение и действия. Для сотен тысяч жертв, для всех жертв репрессий это дает надежду. Надежду на справедливость, надежду на то, что преступления не останутся безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к международной ответственности, репрессии должны быть прекращены. Все незаконно осужденные должны быть освобождены и реабилитированы", — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что Литва создала "исторический прецедент" — впервые на рассмотрение МУС подан запрос о ситуации в государстве, которое не входит в число подписантов Римского статута. Белорусская оппозиция настаивает, что преступления режима Лукашенко носят трансграничный характер и поэтому попадают под юрисдикцию суда.

Белорусские оппозиционеры призвали другие страны-участницы МУС поддержать решение Литвы.

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