Совет Евросоюза ввел санкции в отношении 28 человек за участие в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Совета.

Под ограничительные меры попала "группа давних сторонников" Александра Лукашенко. В их числе — генеральный директор государственного информационного агентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук.

"Эти пропагандисты режима сознательно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственными органами, распространяли дезинформацию, подготовленную как белорусскими, так и российскими властями, и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу", — пояснили в Брюсселе.

В перечень также включены два заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси и ряд представителей судебной системы, выносивших "политически мотивированные приговоры", говорится в заявлении пресс-службы. Кроме того, ограничительные меры применены к некоторым руководителям тюрем и следственных изоляторов. ГУБОПиК — один из основных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, напомнили в Евросоюзе.

У фигурантов списка замораживаются активы; гражданам и компаниям ЕС запрещено вести с ними операции. Физлицам запрещен въезд в ЕС.

Штрафные меры введены в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Совет ЕС 29 июня уже ужесточал санкции в отношении Минска. Ограничительные меры повторяли некоторые из действующих в отношении РФ и были направлены на борьбу с обходом санкций, возможным из-за высокой степени интеграции российской и белорусской экономики.

До этого, 24 июня, Беларусь приговорила к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Власти в Минске сочли его виновным "в акте терроризма и приготовлении к наемничеству". Позднее, 30 июля, Кригер был помилован и стал частью большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада.

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