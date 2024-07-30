Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском, направил Александру Лукашенко просьбу о помиловании. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе Лукашенко.

В то же время государственное информагентство БелТА пишет, что Лукашенко "пригласил на разговор людей, погруженных в процесс" по делу Кригера. "Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение", — передал корреспондент агентства слова Лукашенко.

Отмечается, что во встрече участвуют в том числе следователь по делу Кригера и адвокат гражданина ФРГ. По данным БелТА, Лукашенко попросил присутствующих "проинформировать" его перед тем, как он "будет принимать решение по данному вопросу".

О том, что суд в Беларуси приговорил Кригера к расстрелу, стало известно 19 июля. Мужчину признали виновным по шести пунктам обвинения: в наемничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании "экстремистского формирования", незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.

По версии следствия, Кригер устроил взрыв на железнодорожной станции на окраине Минска. Никто не пострадал, ущерб оценили в примерно 500 долларов. Провластные белорусские СМИ сообщали, что немец выполнял указания украинской разведки, для которой также сфотографировал несколько военных объектов.

Вскоре на белорусском государственном телевидении вышел сюжет под названием "Исповедь немецкого террориста". В нем Кригер, сидя за решеткой, говорит, что в 2023 году намеревался отправиться в Украину и стать санитаром в одном из добровольческих подразделений. По мнению авторов сюжета, вокруг истории немца возникло "много [...] манипуляций и попыток представить этого человека жертвой". В конце репортажа мужчина плачет и просит прощения и помилования.

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