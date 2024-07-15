56 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо с призывом к проведению всеобщей политической амнистии в Беларуси. Текст заявления опубликован на сайте белорусского политолога Дмитрия Болкунца.

"У Вас есть уникальная возможность перевернуть страницу прошлого и войти в историю не только как бескомпромиссный правитель, но и как политический лидер, проявивший мудрость и сострадание, ответственный перед своим народом и его будущим", — говорится в тексте письма.

Подписанты считают, что "проведение всеобщей политической амнистии и возвращение к международно-признанным нормам права и принципам гуманизма станет важнейшим политическим актом, символизирующим новый этап в истории Беларуси". Они также напомнили, что среди белорусских политзаключенных есть лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник Алесь Беляцкий.

В письме приветствуется состоявшееся ранее освобождение нескольких тяжело больных политзаключенных из белорусских колоний. Нобелевские лауреаты поблагодарили генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, политическое руководство Польши, дипломатов и правозащитников из разных стран за "активные действия, направленные на освобождение политических заключенных в Беларуси".

Среди подписавших письмо — белорусская писательница Светлана Алексиевич, сооснователь российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, украинская правозащитница Александра Матвийчук, филиппинская журналистка Мария Ресса и экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

В начале июля Лукашенко подписал закон "Об амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". По данным правозащитного центра "Весна", по меньшей мере 18 тяжело больных политзаключенных были освобождены из белорусских колоний (при этом некоторые из них были не амнистированы, а помилованы).

В субботу, 13 июля, было опубликовано открытое письмо нобелевских лауреатов с призывом остановить боевые действия в Украине и секторе Газа на время проведения Олимпийских игр в Париже. Обращение направлено воюющим сторонам, папе римскому, епископу Константинопольского патриархата Варфоломею, Далай Ламе XIV, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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