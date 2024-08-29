В Беларуси задержали гражданина страны, депортированного из Швеции после отказа в предоставлении убежища. Об этом сообщает Sverige Radio со ссылкой на родственника задержанного белоруса.

Мужчина приехал в Швецию вместе с матерью в 2022 году. Они запросил в стране политическое убежище, поскольку участвовали в массовых протестах после президентских выборов 2020 года. В ходатайстве о получении защиты белорус указывал, что против него и его матери на родине возбуждены уголовные дела.

В 2023 году шведские власти отказали обоим заявителям в предоставлении убежища. На прошлой недели их депортировали в Беларусь. Сообщается, что мужчину задержали прямо на границе при прохождении паспортного контроля. О судьбе его матери не сообщается.

"Я думаю, это очень серьезно. Швеция как государство несет ответственность за тех, кого она высылает из страны", — считает адвокат Стефан Крстич, помогающий белорусам получить политическое убежище в Швеции. Юрист предположил, что в этом случае заявители получили отказ, потому что ответственное шведское ведомство пользовалось устаревшей информацией о политической ситуации в Беларуси.

По подсчетам правозащитного проекта "Вясна", в Беларуси сейчас находятся 1368 политических заключенных. Большинство из них получили сроки за участие в протестах 2020 года.

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