У ворот штаб-квартиры турецкой аэрокомической и оборонной корпорации TUSAŞ в Анкаре произошел взрыв, после которого началась стрельба. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом. "К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. Да помилует Бог наших мучеников, и я желаю скорейшего выздоровления нашим раненым", — написал он в соцсети X.

Причина взрыва и последовавшей за ним стрельбы остается неясна. Некоторые СМИ утверждают, что штаб-квартиру TUSAŞ атаковал террорист-смертник.

На месте происшествия работают экстренные службы, пожарные и медики. Персонал предприятия был перемещен в укрытия.

TUSAŞ — одна из ключевых оборонных и авиационных компаний Турции. Как отмечает Reuters, на предприятии производят первый национальный боевой самолет KAAN, а также реализуют другие важные проекты.

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