Против вступления Украины в Североатлантический альянс выступают по меньшей мере семь стран-членов НАТО, пишет Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников и дипломатов из США и руководства военно-политического блока.

Издание напоминает, что приглашение Украины в НАТО — один из пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского. При этом как минимум два ключевых члена альянса, США и Германия, "не спешат отвечать" на призыв официального Киева пойти на этот шаг. В частности, они опасаются, что это решение втянет НАТО в войну с Россией.

При этом собеседники Politico подчеркивают, что Вашингтон и Берлин не исключают возможного вступления Украины в НАТО. Так, Белый дом последовательно выступает за то, чтобы пойти на такой шаг после завершения войны и проведения в Украине антикоррупционных реформ.

Приглашению страны в альянс также сопротивляются Венгрия и Словакия. Премьер-министры этих государств Виктор Орбан и Роберт Фицо занимают прокремлевскую позицию, а венгерский лидер ранее добился того, чтобы Будапешт минимизировал свое участие в оказании военной помощи Киеву по линии НАТО. Фицо говорил, что вступление Украины в альянс стало бы "хорошей основой для третьей мировой войны", поэтому он никогда не согласится на этот шаг.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", — заявил журналистам источник в НАТО. Другой собеседник отметил, что некоторые страны поддерживают приглашение Украины "абстрактно", но начнут сопротивляться, как только эта идея приблизится к воплощению.

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