За две недели до президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Камала Харрис резко усилила вербальные атаки против ее соперника-республиканца Дональда Трампа. На организованной медиакомпанией CNN встрече с неопределившимися избирателями Харрис назвала Трампа фашистом.

На вопрос ведущего передачи, считает ли кандидатка своего оппонента фашистом, та без колебания ответила "да". Журналист задал этот вопрос после того, как бывший глава штаба Трампа Джон Келли в интервью The New York Times сказал, что Трамп, по его мнению, подпадает под "общее определение фашиста" — приверженца крайне правой, авторитарной и ультранационалистической идеологии с лидером-диктатором и подавлением оппозиции.

По словам Харрис, Келли своим интервью послал "сигнал бедствия американскому народу", чтобы показать, что может произойти, если Трамп вновь окажется в Белом доме. "Я полагаю, что Дональд Трамп — угроза для благополучия и безопасности Америки", — подчеркнула Харрис.

Она также заявила, что Трамп "все более нестабилен" и "не пригоден для должности президента". Харрис напомнила о предостережениях бывших доверенных лиц Трампа, которые заявляли, что тот презирает конституцию США и больше никогда не должен занимать пост президента.

Со своей стороны Трамп с насмешкой отреагировал на слова соперницы. "Харрис чувствует, что проигрывает, причем весьма значительно. Поэтому она все больше ужесточает свою риторику и даже доходит до того, чтобы называть меня Адольфом Гитлером. Харрис — сама угроза демократии и не годится для поста президента Соединенных Штатов", — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Согласно опросам, Трамп в настоящее время незначительно опережает Харрис. По данным The Wall Street Journal, Трампа сейчас готовы поддержать 47% избирателей, а Харрис — 45%. По данным Financial Times, Трампу в вопросах экономики доверяют 44%, а Харрис — 43% избирателей.

Почти 25 млн американцев уже проголосовали на выборах президента по почте или на заранее открытых участках. Основной день голосования назначен на 5 ноября.

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