Польские пограничники при содействии Европола обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Беларуси и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе агентства.

В ходе операции задержано 11 подозреваемых, в основном, граждан Польши, России и Украины. Произведены обыски на 11 объектах, конфисковано электронное оборудование и около 80 тысяч злотых (18,5 тысяч евро) наличными.

В результате обезврежена криминальная сеть, членами которой были поляки и граждане других государств (Украины, Беларуси, России и Грузии), проживающие в Польше в других европейских странах. Лица, не являющиеся гражданами ЕС, чаще работали шоферами, поскольку они обычно просят меньшую плату за свои услуги, чем граждане стран ЕС, отмечается в пресс-релизе.

Мигранты преимущественно из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака и Сирии легально приезжали в Беларусь напрямую или через Россию. Затем члены криминальной группировки отвозили их на белорусско-польскую границу, которую мигранты незаконно пересекали. Затем их подбирали уже на территории Польши и доставляли преимущественно на легковых автомобилях в другие страны ЕС, в основном, в Германию.

Европол связывает эту криминальную сеть с доставкой в ЕС почти 600 нелегальных мигрантов. Контрабандисты брали с каждого примерно по 5000 евро, иногда в криптовалюте. Затем мигранты должны были платить еще по 500 евро водителям в Польше за доставку в конечный пункт назначения в Западной Европе, сообщается в пресс-релизе Европола.

Летом и осенью 2021 года в Польше и странах Балтии разгорелся миграционный кризис — власти этих стран считают, что он был спровоцирован режимом Александра Лукашенко. По их данным, власти Беларуси за деньги доставляли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а далее под видом беженцев привозили их на границу со странами ЕС, предлагая ее перейти. Польша, а также Литва и Латвия были вынуждены ввести в районах вдоль границы чрезвычайное положение и приняли решение о строительстве капитального забора на границе с Беларусью.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !