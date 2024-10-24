Офис генерального прокурора Украины сообщил 24 октября, что начал расследование по факту убийства четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины, совершенного в Донецкой области.

По версии следствия, российские военные взяли в плен четырех бойцов Нацгвардии днем 6 октября в районе города Селидово. "В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", — заявили в прокуратуре.

Независимых подтверждений этой информации нет. Прокуратура не публиковала фотографии или видеозаписи, подтверждающие данные следствия.

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях начало расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лобунец заявил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, "чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения".

Генпрокуратура Украины заявила ранее в октябре, что, по данным украинского следствия, в 2024 году российские военные совершили десятки убийств украинских военнопленных на поле боя. Генпрокурор Андрей Костин говорил, что это не единичные случаи, а "целенаправленная политика" России.

Российские войска в октябре почти завершили окружение и штурм Селидово — важного города в Донецкой области, говорится в свежей военной сводке "Медузы". В Генштабе ВСУ сообщили утром 24 октября, что в Селидово наблюдается "наибольшая концентрация" российских атак. В Национальной гвардии Украины в этот же день заявили, что украинские военные "держат оборону, выбивая группы пехоты из окрестностей города".

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