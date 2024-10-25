Российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани впервые прокомментировал сообщения об отправке в Россию северокорейских военных для возможного участия в войне против Украины. Он не стал отрицать их присутствие в России, но не уточнил, с какой целью они прибыли.

Вопрос Путину задал журналист американской телекомпании NBC. Он сказал, что присутствие военных КНДР показывают спутниковые снимки. "Что они здесь делают? — спросил журналист. — И не является ли это серьезной эскалацией конфликта?"

"Не действия России привели к эскалации", — отреагировал Путин и в очередной раз заговорил о "госперевороте" в Украине в 2014 году. Он также обвинил западные страны в том, что они вооружают украинскую армию и помогают ей воевать.

Путин напомнил, что ранее в четверг Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, подписанный российским президентом в Пхеньяне летом этого года. Договор подразумевает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников.

"Там есть статья 4", — сказал Путин. И добавил: Пхеньян "относится к нашим договоренностям серьезно".

Статья 4 соглашения предусматривает, что "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".

"Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело", — заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.

"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", — добавил он, после чего заявил, что российские военные в Украине сейчас действуют "уверенно на всех направлениях".

Что касается спутниковых снимков, на которые сослался американский журналист, то Путин отшутился: "Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают".

Об отправке северокорейских военных в октябре сообщали Южная Корея, Украина и США.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян может направить в Россию 12 тысяч военнослужащих. Часть из них, как заявили в Сеуле на прошлой неделе, прибыли на базы на российском Дальнем Востоке. Власти Южной Кореи считают, что переброска связана с планами Москвы задействовать военных КНДР в боевых действиях против украинской армии.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что у Вашингтона есть данные о присутствии в России военных из Северной Кореи, оговорившись при этом, что у него нет данных о том, какие задачи они должны выполнять.

"Есть свидетельства, что в России находятся военные из КНДР, — сказал Остин. — Что именно они там делают? Это пока неясно. Нам со всем этим нужно разобраться".

Американская Wall Street Journal писала, что северокорейские военные должны получать реальный опыт боевых действий в условиях войны против Украины, а их отправка якобы была обусловлена секретным пунктом договора между Москвой и Пхеньяном, подписанного Путиным летом.

Отправка военных Северной Кореей для оказания поддержки России в Украине станет "значительной эскалацией", заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в Курскую область, в которую в начале августа вторглись ВСУ.

Москва уже ранее комментировала сообщения об отправке военных КНДР, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но Путин комментирует эту тему впервые.

Представитель МИД России Мария Захарова накануне говорила, что нетрудно понять, "кто и для каких целей инициировал все эти вбросы и шумихи, все эти информационные волны".

"Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", — заявила она журналистам.

Южнокорейские СМИ сообщали, что Сеул может увеличить военную помощь Киеву в ответ на действия Москвы и Пхеньяна, а также направить своих представителей в Украину для наблюдения за военным КНДР.

Выступая на итоговой пресс-конференции БРИКС, Путин ответил на вопрос московского редактора Би-би-си Стива Розенберга. Тот спросил, как заявления Путина о глобальной стабильности и безопасности соотносятся с его действиями в последние два с половиной года и вторжением в Украину.

До начала "СВО" (войны против Украины) не было ни атак дронов, ни обстрелов российских городов, напомнил журналист. Ударов беспилотников не было, признал Путин. "Но была гораздо худшая ситуация", — добавил он, после чего в очередной раз изложил свою версию о том, что Запад должен был обратить внимание на "постоянные и настойчивые" требования России, связанные с НАТО и Украиной.

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников спросил, на что готов пойти Путин, чтобы закончить войну в Украине, и на что не готов. Ответ был короткий: он готов рассматривать варианты мирных договоренностей, только "исходя из реалий, которые складываются на земле".

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