Миллиардер Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников из США, Евросоюза и России. По данным издания, Маск и Путин в ходе бесед затрагивают как личные темы, так и общественно-политическую повестку.

Один из источников WSJ отметил, что властям США "не нравятся" контакты миллиардера с российским президентом, поскольку Белый дом рассматривает Путина как одного из своих главных противников. В то же время у Маска есть доступ к определенной секретной информации, а также деловые связи с военными и разведкой. Впрочем, утверждают собеседники журналистов, Белый дом не делал Маску никаких предупреждений из-за возможных нарушений.

В октябре 2022 года о том, что Маск общался с Путиным, сообщил американский политолог Ян Бреммер со ссылкой на самого бизнесмена. По словам Бреммера, они обсуждали войну в Украине и возможный ядерный удар, на который Путин якобы был готов пойти в случае захода подразделений ВСУ в Крым. Впоследствии Маск заявил, что разговаривал с Путиным лишь раз, весной 2021 года, и темой их разговора был космос.

По информации WSJ, в 2022 году предприниматель также стал общаться с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Содержание этого разговора неизвестно. Источник издания отметил, что беседы состоялись на фоне давления на бизнес Маска и "неявных угроз" в его адрес. Как напоминает WSJ, в мае 2022 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что миллиардеру "придется отвечать по-взрослому" за поставки системы связи Starlink бойцам "Азова" в Мариуполе.

В конце 2023 года, по словам двух источников, Путин попросил Маска не активировать Starlink над Тайванем; российский президент таким образом предположительно хотел сделать одолжение лидеру КНР Си Цзиньпину. Издание отмечает, что компания никогда не получала разрешение на предоставление услуг на Тайване, а на карте Starlink остров отмечен как место, где сервис "скоро будет" работать.

В 2024 году разговоры Маска и Путина продолжились. При этом в соцсети X, которая также принадлежит миллиардеру, он активно критикует власти США за военную помощь Украине. Также Маск стал участвовать в предвыборной кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Маск не ответил на просьбу WSJ о комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина был только один разговор с предпринимателем, в ходе которого они обсуждали "космос, а также современные и перспективные технологии". Песков подчеркнул, что ни Путин, ни высокопоставленные российские чиновники не ведут регулярных бесед с Маском.

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