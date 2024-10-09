Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис во вторник отменил запрет на работу в стране соцсети X (бывшего Twitter), которая принадлежит Илону Маску. Недавно руководство платформы уступило требованиям судьи и начало блокировать аккаунты экстремистов, а также выплачивать штрафы бразильскому правительству.

Ди Мораис объявил, что отмена запрета на работу X вступает в силу немедленно, и поручил ведомству, отвечающему за телекоммуникации в стране, в течение суток обеспечить разблокирование платформы для всех бразильских пользователей.

Как объяснил судья, сеть Х по требованию властей Бразилии заплатила штраф в размере 28 млн реалов (около 5,1 млн долларов) и назначила официального руководителя местного представительства.

В августе судья ди Мораис запретил X работать в стране за отказ удалить аккаунты правых радикалов, обвиненных в распространении дезинформации.

Маск, называющий себя абсолютистом в области свободы слова, вступил в противостояние с бразильским правосудием еще в апреле, когда Мораис обязал соцсеть приостановить десятки аккаунтов, распространявших, по его мнению, дезинформацию. В противном случае представителю компании в Бразилии, как утверждала X, угрожал арест.

В августе компания закрыла свое представительство в стране и заявила, что не станет подчиняться цензуре. Маск при этом назвал судью тираном, диктатором и "Вольдемортом" (отрицательным персонажем книжной эпопеи о Гарри Поттере).

В сентябре, впрочем, Маск поменял свое решение и снова назначил официального представителя в стране.

Как напоминало агентство Reuters со ссылкой на сайт Statista, Бразилия является для сети Х шестым по величине рынком в мире. По состоянию на апрель у платформы в стране было около 21,5 млн пользователей.

За время запрета многие бразильские владельцы аккаунтов в Х зарегистрировались на других платформах, таких как сеть Bluesky и Threads (последняя принадлежит компании Meta, также владеющей сетями Facebook и Instagram). В Бразилии также резко выросла популярность VPN, позволяющих обойти блокировку.

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