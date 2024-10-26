Несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боевых действиях против подразделений ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников, цитирует "Медуза".

По данным собеседников издания, военные из элитного подразделения народной армии КНДР находятся в западной части Курской области с 23 октября. Пополнения прибывают каждый день, и к понедельнику, 28 октября, ожидается, что в регион доставят до пяти тысяч человек. Северокорейских солдат перебрасывают с Дальнего Востока на транспортных самолетах Ил-76.

Военные из КНДР еще не вступали в бой, и пока неясно, какую роль им отведет российское командование, например, будут ли они также переброшены на украинскую территорию.

NYT отмечает, что войска Северной Кореи не участвовали в войнах с 1950-х годов, и поэтому боеспособность даже элитных подразделений вызывает вопросы.

Западные СМИ и разведка Южной Кореи ранее сообщали, что власти КНДР приняли решение направить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По оценкам разведки, речь шла о 12 тысячах северокорейских военнослужащих. Солдат из КНДР частично уже перебросили для подготовки на Дальний Восток. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США получили доказательства того, что северокорейские военные находятся в России, но что они там делали, по его словам, было неясно.

Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне на стороне России не подтверждал, однако 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он ответил на вопрос журналиста о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР. "Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают", — сказал Путин.

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