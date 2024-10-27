Израиль намеренно поражал системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг важных энергетических объектов на территории Ирана, избегая прямого попадания по ним. Об этом со ссылкой на неназванные иранские и израильские официальные лица сообщает газета The New York Times, сообщает Deutsche Welle.

Целями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по словам трех иранских чиновников и трех высокопоставленных должностных лиц израильского Минобороны, были средства ПВО рядом с нефтехимическим комплексом Бандар Имам Хомейни в провинции Хузестан, в крупном порту Бандар Имам Хомейни, на нефтеперерабатывающем заводе Абадан и газовом месторождении в провинции Илам.

Источники NYT в Иране подчеркивают, что уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны "вызвало глубокую тревогу" в Тегеране, поскольку отныне важные энергетические объекты являются крайне уязвимыми в случае возможных будущих атак.

Израиль планировал поразить ядерные объекты в Иране

Израильские чиновники в беседе с NYT подтвердили, что первоначальный план ответа Израиля подразумевал удары по целям, связанным с ядерным проектом Ирана. Однако от этого шага было решено отказаться из-за настойчивых рекомендаций со стороны Соединенных Штатов. В Вашингтоне подчеркнули, что не поддержат атаку Израиля по нефтяным и ядерным объектам Ирана из-за высокого риска резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Информацию том, что ядерные объекты на территории Ирана не пострадали, ранее подтвердил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ в Иране находятся в безопасности и "продолжают свою важную работу", написал Гросси в соцсети Х, призвав к благоразумию и сдержанности в отношении "действий, способных поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов".

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Ирана и его союзников в последние месяцы. Утром ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Вооруженные силы Ирана сообщили о гибели в результате израильской атаки двух военнослужащих иранской армии. В сообщении ВС Ирана говорится, что силы ПВО отразили атаку Израиля, но в некоторых районах был нанесен "ограниченный" ущерб.

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