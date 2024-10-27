Украинцы должны быть освобождены от ограничений, которые не позволяют использовать доставленное оружие против военных объектов в России, сказал агентству LETA президент Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Э. Коннолли.

Он заявил, что изначально некоторым странам, поддерживающим Украину, было важно ограничить войну и не дать России повода для ее расширения, в том числе на другие страны Европы. По мнению главы Парламентской ассамблеи НАТО, возможно, какое-то время назад для этого была причина, но "сейчас президент РФ Владимир Путин не выказывает никакого желания останавливаться".

"Мне непонятно, почему он может безнаказанно использовать дроны и бомбить любую точку Украины и втягивать в боевые действия иностранные войска. Между тем, мы говорим украинцам, что они не могут использовать переданное им оружие для ответных мер или уничтожения военных объектов в России. Я не думаю, что это правильно. Считаю, что украинцам должны быть предоставлены такие права", - сказал Коннолли.

На вопрос, могут ли быть какие-то изменения в поддержке Украины после президентских выборов в США, президент ПА Альянса выразил надежду, что этого не произойдет. Сам он поддерживает на этих выборах вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камилу Харрис.

Коннолли подчеркнул, что США, в случае победы Харрис, продолжат свою нынешнюю позицию, которая заключается в полной поддержке Украины и НАТО. А в случае победы бывшего президента США, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, обеспечить Украине нынешнюю поддержку будет сложно, полагает Коннолли.

На вопрос, не отвлекают ли конфликты в других частях мира, например, на Ближнем Востоке, внимание США от Украины, президент Парламентской ассамблеи НАТО выразил сомнение в этом. Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке непростая, и это серьезный вызов для всех. По его словам, это еще один пример цены провала мирного процесса, и это напоминание о важности дипломатии, союзов и ценностей.

В следующем году саммит НАТО пройдет в Гааге, Нидерланды. Отвечая на вопрос, по каким вопросам страны-члены НАТО должны договориться к тому времени, Коннолли подчеркнул, что, например, десятилетняя стратегическая концепция альянса была рассмотрена на Мадридском саммите. По его словам, было бы важно вернуться к этому документу. В нем четко говорилось, что НАТО является коалицией, основанной на общих демократических ценностях, и что Альянс готов бороться за них. Глава Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что стратегия учитывает радикально изменившуюся среду, переопределяющую отношения с Россией.

"Теперь мы ясно видим Россию как противника и угрозу. Нам необходимо мобилизовать ресурсы для противостояния этой угрозе. В стратегии наконец-то признаны вызовы и угрозы, исходящие от Китая. Мы не можем ограничиваться Европой и вопросами, которые для нее актуальны. Необходимо понимать, что мы живем в большом мире, где участие других игроков влияет на Альянс, и ему необходимо реагировать", — сказал Коннолли.

Он добавил, что Китай продолжает инвестировать и расширять свою торговлю во всем мире, включая Европу. По его мнению, агрессия Пекина затрагивает основные принципы верховенства закона в отношении морских прав, защиты территориальных вод и свободы судоходства в открытом море. Президент ПА НАТО пояснил, что Китай напрямую угрожает этому, либо строя искусственные острова для расширения своих территориальных претензий, либо оспаривая территориальные права.

"Мы должны принять во внимание экономически хищническое поведение Китая, военную агрессию, и мы должны начать планировать, какой будет возможная угроза. Мы также должны говорить о гибридной угрозе. Мы хорошо осведомлены о гибридных угрозах, исходящих от России. В меньшей степени - и со стороны Китая", — заметил Коннолли.

По его словам, недавний референдум в Молдове показал, "насколько эффективными могут быть российские гибридные кибернетические социальные сети в подрыве демократических дебатов. Он подчеркнул, что большинство молдаван настроены прозападно и поддерживают продвижение страны к членству в НАТО и ЕС.

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