Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании парламентских выборов и призвала людей выйти на массовые протесты. "Это была тотальная фальсификация и конфискация ваших голосов. Использовались все методы, которые мы видели в разных странах", - заявила она в воскресенье, 27 октября.

В своем первом обращении после прошедшего накануне голосования Зурабишвили указала на многочисленные нарушения, к которым, по ее мнению, причастна Россия. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - убеждена президент.

"Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России", - сказала Зурабишвили. Президент призвала всех, несогласных с результатами выборов, принять участие в акции протеста, которая намечена на вечер 28 октября на площади Руставели в Тбилиси.

Михаил Саакашвили: "Настало время больших протестов"

С призывом к акциям протеста также выступил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он поддержал решение оппозиционных партий отказаться от депутатских мандатов после парламентских выборов, результаты которых он считает сфальсифицированными.

"Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом из-за того, как нас обманули. Сейчас настало время больших акций протеста. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и что мы - народ, который не потерпит несправедливости. Времени очень мало", - говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном 27 октября на его странице в Facebook.

Грузинская оппозиция не признает результаты выборов

Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей.

"Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти", - заявил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. В "краже выборов" правящую партию обвинила и глава "Единого национального движения" Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК "выполнил грязный приказ Иванишвили" (основатель партии "Грузинская мечта" олигарх Бидзина Иванишвили) и "украл у грузинского народа победу и европейское будущее".

Коалиция "Сильная Грузия" во главе с партией LELO и "Гахария - За Грузию" также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в 5% оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

ЕС призывает расследовать нарушения на выборах в Грузии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что намерен включить вопрос Грузии в повестку дня неформального саммита Евросовета, который пройдет в начале ноября в Будапеште.

"Мы принимаем к сведению предварительную оценку БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Ред.) и призываем Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решений в отношении нарушений на выборах и обвинений в них", - написал он в соцсети X.

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