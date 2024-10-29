Архиепископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико Роберто Гонсалес Ньевис призвал республиканца Дональда Трампа лично извиниться за комментарии, которые сделал комик Тони Хинчклифф на митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в минувшее воскресенье. В своем выступлении он назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".
Штаб Трампа попыталась дистанцироваться от слов Хинчклиффа, который известен под псевдонимом Kill Tony, и заявил, что они не отражают взгляды бывшего президента, но сам Трамп никак не отреагировал на развивающийся скандал.
Комментарии комика подверглись резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев.
"Пуэрто-Рико — это не плавучий остров мусора, Пуэрто-Рико — прекрасная страна, населенная прекрасным и благородным народом", — написал Роберто Гонсалес Ньевис в письме, опубликованном в соцсетях.
По словам архиепископа, ему нравятся хорошие шутки, однако юмор имеет границы и не должен оскорблять или унижать достоинство людей.
"Я призываю вас, господин Трамп, дезавуировать эти комментарии как не отражающие каким-либо образом ваши личные или политические взгляды. Вашей кампании недостаточно извиниться. Важно, чтобы вы извинились лично", — добавил он.
Глава пуэрториканского отделения Республиканской партии Анхель Гарсия уже заявил, что не будет голосовать за Трампа, если он не извинится.
Конгрессмен-республиканец от Флориды Мария Эльвира Салазар назвала комментарии комика "расистскими" и сказала, что была возмущена, услышав их.
Некоторые знаменитости пуэрториканского происхождения, в том числе певец Рики Мартин, также выступили с критикой.