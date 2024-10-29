Вооруженные силы РФ в ночь на 29 октября атаковали Киев беспилотниками типа "Шахед", сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО обезвредили дроны, однако обломки БПЛА упали в Соломенском и Святошинском районах.

В Соломенском районе, как сообщается, в результате повреждения обломками газопровода на девятиэтажном жилом доме загорелись магазин и три автомобиля. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них госпитализирован. В Святошинском районе выбило окна в трехэтажном административном здании, о пострадавших данных нет.

Ночью войска РФ также нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, ракета попала в жилой дом в Основянском районе города. Одно здание было разрушено, 19 получили повреждения. По последним данным, в результате удара по Харькову погибли четыре человека.

Терехов заявил, что российские военные применили для удара авиационную управляемую ракету "Гром-Э1". Доказательств Терехов не представил. Независимых подтверждений этой информации нет. Первоначально глава Харькова утверждал, что это была корректируемая авиационная бомба.

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину, применив 48 дронов "Шахед" и других неустановленных беспилотников. В ВСУ утверждают, что по состоянию на 9:00 украинские силы ПВО сбили 26 дронов, еще 20 упали, а один вернулся в Россию.

Кроме того, российские войска ударили по городу Кривой Рог баллистической ракетой, выпущенной из комплекса "Искандер-М". По данным региональных властей, в Кривом Роге погиб один человек, 14 ранены, повреждены 11 многоквартирных домов, больница, школа, автомобили.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !