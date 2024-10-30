Заключенному Андрею Татарченко специально не давали мыла и туалетной бумаги, а потом сажали в камеру к Навальному, чтобы создать оппозиционному политику невыносимые условия в колонии. Русская служба Би-би-си рассказывает, что это за человек и в каких условиях Татарченко содержали в тюрьме.

Администрация владимирской колонии ИК-6 регулярно отправляла Алексея Навального в ШИЗО — за прегрешения вроде не застегнутой пуговицы или отказ мыть забор. Это был один из способов давления на политика: вплоть до своей смерти в колонии он побывал в ШИЗО 27 раз.

Но штрафного изолятора администрации колонии показалось недостаточно. Отправляя оппозиционера в этот изолятор, тюремщики стали сажать к нему в и без того крошечную камеру грязного, плохо пахнущего заключенного.

"Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет – это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой", — описывал ситуацию сам Навальный.

По мнению адвокатов, это была провокация, чтобы политик начал бить сокамерника: по тюремным правилам, тогда бы его перевели в другую камеру. Но за избиение на Навального могли бы завести еще одно уголовное дело.

"А во-вторых, избить несчастного больного хромого многолетнего алкоголика – такое совсем не проходит важный тестовый вопрос "а что бы сделал Иисус?" — рассуждал сам Алексей в записках из тюрьмы, которые публиковались в его телеграм-канале.

Навальный рассказывал, что приучает мужчину к гигиене. "Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день, — писал он. — Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе".

Этот заключенный стал регулярным персонажем блога Навального, потому что его "подселяли" к политику регулярно — почти каждый раз, когда помещали в ШИЗО. Впервые его фамилию — Татарченко — назвал в апреле 2023 года адвокат Навального Вадим Кобзев, после чего телеграм-канал "Можем объяснить" (признан российскими властями "иноагентом") выяснил имя заключенного и некоторые детали его биографии. А в октябре 2024 года "Медуза" (издание признано российскими властями "иноагентом") опубликовала документы, демонстрирующие, как Навальному нарочно и методично создавали невыносимые условия в СИЗО.

Андрей Татарченко также оказался жертвой жестокого обращения со стороны администрации колонии.

Как с Татарченко обращались в колонии

Тюремщики лишали Татарченко средств гигиены, чтобы довести до этого самого "животного состояния" перед тем, как подселить к Навальному. Об этом говорится в жалобе адвоката Навального Ольги Михайловой. Его не водили в душ, не выдавали положенный осужденным гигиенический набор, в который входит мыло, 30 граммов зубной пасты, рулон туалетной бумаги и бритвенные станки. Ему даже не позволяли купить мыло в тюремном магазине.

"Также Татарченко А.А. рассказал, что в связи с отсутствием туалетной бумаги ему пришлось в буквальном смысле разорвать и использовать тетрадь, в которой он писал письма родственникам и даже сами подготовленные письма", — сказано в жалобе адвокатов Навального.

В жалобе адвокатов говорится, что Татарченко под надуманными предлогами отправляли в тюремную медсанчасть, чтобы там он заразился инфекциями, а потом сажали к Навальному. И действительно, в новогодние праздники в январе 2023 года он заразился инфекцией и заболел чем-то, похожим на грипп.

С высокой температурой политик был вынужден сидеть в ШИЗО, где днем даже нельзя прилечь на койку: она пристегивается к стене. Об этом рассказывали и адвокаты Навального, и он сам. "Используют человека как ватку с бактериями", — сердился Навальный в одном из постов в телеграм-канале января 2023 года.

Сокамерник как провокация

Каждый раз, когда Навального отправляли в ШИЗО, туда же сажали Татарченко — и отказывались переводить его в другую камеру.

По тюремным правилам, если заключенный подвергается насилию со стороны других осужденных, его переводят в другую камеру.

Поэтому Навальному пришлось угрожать, что он применит силу к Татарченко. Но сотрудники колонии ему попросту не верили.

"Навальный А.А. неоднократно сообщал сотрудникам учреждения о возможности применения физической силы к осуждённому Татарченко А.А. по причине несоблюдения последним правил личной гигиены. Вместе с тем, сведений о наличии реальной угрозы безопасности как Татарченко А.А., так и Навального А.А. в материалы дела не представлено", — говорится в апелляционном определении СК по одному из административных исков Навального к колонии — политик подавал такие иски из-за бесконечных водворений в ШИЗО.

"Заместитель начальника ИК-6 Фомин Ю.А., вызвавший Татарченко А.А. на беседу, прямо заявил ему: "Пусть Навальный ломится из камеры!", — написано в жалобе адвоката Навального Ольги Михайловой.

Фсиновцы пытались спровоцировать Навального на насилие. Другой адвокат Навального, Вадим Кобзев так описывал ситуацию в соцсетях: "Когда Навального заводили из рабочей камеры в его обычную, он обнаружил, что туда снова помещен его постоянный сосед "бомж", доведенный на этот раз до совершенно животного состояния. Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался".

Он под видеорегистраторы заявил, что не хочет применять насилие к сокамернику, но если его силой затащат в камеру, то он это сделает сразу же, на глазах сотрудников, писал Кобзев.

Би-би-си ознакомилась с рапортом "о применении физической силы" к Навальному, в котором ту же самую ситуацию описывает сотрудник ФСИН. Согласно рапорту, Навальному "был нанесен упреждающий удар в область бедра левой ноги", а также "произведен загиб "рывком" левой руки за спину. Когда Навального завели в камеру, он "попытался вырваться и свободной рукой схватил за воротник осужденного Татарченко А.А., находящегося в камере ШИЗО №11, и толкнул его на стол".

После этого фсиновцы объявили Навальному, что против него заведено уголовное дело по редкой для политзаключенных статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества": по ней можно получить до пяти лет колонии.

"Мы не знаем о результатах того уголовного дела, но после инцидента этого человека к Навальному в камеру больше не помещали", — рассказала Би-би-си адвокат Ольга Михайлова.

Навальный рассказывал о проблемах сокамерника

Навальный рассказывал адвокату Ольге Михайловой, что Татарченко интересовался у Алексея, ходил ли он в Москве в бар. "Алексей подтвердил, что, мол, ну да, ходил. Для Татарченко это было, по-видимому, недосягаемо — Москва и бар", — вспоминает адвокат.

Судя по оказавшейся в распоряжении Би-би-си жалобе адвокатов Навального омбудсмену Татьяне Москальковой, Навальный сообщал адвокатам не только о своих, но и о его проблемах.

"Сам Татарченко А.А. пояснил Навальному А.А., что при первом помещении его в ШИЗО 2 декабря 2022 года дневальные и завхозы его отряда подкинули ему лезвие для того, чтобы искусственно создать правовое основание для водворения его в ШИЗО", — написано в жалобе адвоката Михайловой. Тогда они впервые и познакомились: запись о первом появлении "бомжа" в камере Навального была опубликована в его соцсетях 12 декабря 2022 года.

Навальный узнал, что у сокамерника больная нога — разорваны связки. Несмотря на это, мужчину поселили на верхнюю койку из двух.

"Высота койки 180 см, из-за чего Татарченко А.А. испытывает огромные затруднения и страдания при попытках взобраться на нее, а также при спуске. Никаких подъемных ступеней и барьеров безопасности, установка которых предусмотрена п. 47 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, не имеется", — говорится в жалобе адвоката.

И Навальный, и Татарченко требовали перевести последнего в другую камеру, где есть место на нижней полке. Однако администрация всегда отказывала, несмотря на то, что в ШИЗО было полно свободных камер.

В 2022 году к Татарченко в колонию пыталась попасть адвокат, но ее не пустили, сославшись на то, что осужденный отказывается от ее услуг. Адвокат даже подала в суд, настаивая что должна убедиться в добровольности его отказа — и Татарченко по видеоконференцсвязи подтвердил, что в услугах юриста не нуждается.

За что сидит Андрей Татарченко

Андрею Татарченко нет и 40 лет: он 1986 года рождения. Татарченко вырос в большой семье, он был четвертым из шести братьев. Жила семья в деревне Спорново во Владимирской области, недалеко от города Александрова. Это маленькая деревня с населением меньше 150 человек, расположенная рядом с бывшим совхозом Долгополье, когда-то известным в округе.

Мужчина получил профессию тракториста: трактористом его называет Навальный в своих посланиях из тюрьмы.

Семья, по мнению односельчан, у Татарченко была "неблагополучная".

"Старшие сидели, Эдька [младший брат Андрея] тоже сидел, все пьющие, — рассказала Би-би-си знакомая семьи, пожелавшая остаться анонимной. — Пока мама жила, они за счет нее еще барахтались". Свое преступление Андрей Татарченко совершил будучи пьяным: он убил собутыльника в пьяной драке.

12 мая 2021 года Андрей Татарченко получил семь лет строгого режима. Судили его по части 4 статьи 111 УК: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть. Судя по приговору, которое нашла Би-би-си, Татарченко после оскорблений в свой адрес нанес потерпевшему "множественные удары руками по голове, один удар локтем руки в область шеи, сразу надавив на нее весом своего тела". После чего мужчина выбежал из квартиры, в которой его собутыльник лежал на полу и хрипел, еще живой. Позже, на утро, избитого мужчину нашли мертвым, он задохнулся.

Татарченко явился с повинной и полностью признал вину, сотрудничал со следствием. Это было его первое уголовное дело. Его братья к тому времени уже имели проблемы с законом.

Младший брат Андрея Эдуард отсидел несколько раз, в том числе по той же статье 111, то есть за тяжкий вред здоровью (но без таких серьезных последствий). В 2018 году суд отправил его в колонию на три с половиной года за серию краж. Согласно приговору, пьяные Эдуард с сообщником выдавливали оконные стекла в частных домах и воровали все ценное, что находили: среди украденного в суде упоминали газонокосилку, телевизор, мультиварку и бутылку водки.

Еще одного брата, Сергея, тоже судили за кражи — причем проблемы с законом у него начались значительно раньше, чем у остальных братьев, еще в 2010 году. Сначала его приговорили к исправительным работам, но потом ужесточили наказание: отправили на 3 месяца в колонию-поселение. Согласно жалобе на это решение, которая есть в распоряжении Би-би-си, Сергей не вышел на работу, как был обязан, поэтому его и отправили в колонию.

Поначалу — на суде — Сергей объяснил, что не пришел на работу, потому что запил. Но в кассационной жалобе он указал, что оговорил себя из-за давления сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, а на работу не явился из-за болезни.

В суде Сергей говорил, что он единственный кормилец больной матери. "Мама была у них хорошая, умерла давно. Толи и Ильи нет, они тоже умерли, оба они пили", — рассказала односельчанка семьи Татарченко. А Сергей, по ее словам, "ушел на СВО" контрактником и недавно вернулся домой с ранением.

Би-би-си не удалось связаться с Эдуардом и Сергеем Татарченко.

При участии Анны Поповой

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