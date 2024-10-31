Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщают, что российская управляемая авиабомба попала в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе города.

Тип бомбы Синегубов предварительно определил как ФАБ-500 (она так называется из-за массы в 500 кг).

В результате российского удара по жилому дому в Харькове погиб 11-летний ребенок. "К сожалению, один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика", — написал Синегубов в телеграме.

Число пострадавших составляет 35 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Погиб один ребенок, пострадали 35 человек, из них один ребенок. Спасены три человека. Разрушен подъезд девятиэтажного дома с пятого по первый этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — сообщили спасатели.

Как рассказал изданию "Суспільне" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, 11-летнего мальчика извлекли из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни. По его словам, реанимационные мероприятия проводили в течение 40 минут.

Fоtо: EPA/Scanpix/LETA

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