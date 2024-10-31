Частичный пересчет бюллетеней с парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии "Грузинская мечта", сообщает агентство AFP в четверг, 31 октября, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

В заявлении ЦИК говорится, что пересчет бюллетеней на 12 процентах избирательных участков, на которых проголосовали 14 процентов избирателей, "не привел к существенному изменению ранее объявленных официальных результатов ". Итоговые протоколы "лишь незначительно изменились" на девяти процентах пересчитанных избирательных участков, отмечается в сообщении.