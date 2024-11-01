Около 8000 солдат из Северной Кореи уже прибыли к российско-украинской границе и готовятся принять участие в боевых действиях "в ближайшие дни". Об этом в четверг, 31 октября, заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Его слова приводит агентство AP.

По словам Блинкена, российские военные обучают северокорейских коллег пользоваться артиллерийским оружием и беспилотниками, а также "основным пехотным операциям, включая зачистку окопов, что свидетельствует о том, что они полностью намерены использовать эти силы в операциях на передовой". Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх предполагала, что военные из Северной Кореи "вероятно, усилят российские войска вблизи Украины в ближайшие недели".

Оценки численности сил КНДР в России

Всего, по оценкам Вашингтона, на территории России находится порядка 10 000 военнослужащих из КНДР. Южная Корея оценивает их количество в 11 000, а Украина - в 12 000.

Ранее США призвали Китай добиться возвращения находящихся в РФ северокорейских войск в места их постоянной дислокации. А министерство иностранных дел Германии не исключило введение новых санкций в отношении Пхеньяна в случае участия северокорейских солдат в войне против Украины.

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