Российское вторжение в Украину давно превратилось в войну на истощение. Армиям обеих сторон не хватает людей и техники. Признаки истощения демонстрирует казавшаяся стабильной российская экономика. Но от войны устают и украинские партнеры на Западе. Это уже отражается на военных поставках и финансовой помощи, но впереди, возможно, более тяжелые времена.

Би-би-си объясняет, что происходит с западной военной поддержкой Украины и как это отразится на положении ВСУ на фронте.

Американская БМП Bradley ведет бой в селе в Курской области. Она пересекает поляну, подъезжает к группе деревьев и расстреливает их из пушки, очевидно, подавляя укрывшихся там солдат. Спустя какое-то время к ней присоединяется танк Abrams — он движется вдоль сельской улицы, обстреливая полуразрушенные дома.

Эти кадры, снятые беспилотником, попали в интернет в середине октября. Они вызвали эмоциональную реакцию в провоенных российских каналах — впервые американский танк воевал на территории России.

Однако если для российских комментаторов это появление американского танка было исполнено большого политического смысла, то для украинцев в этом была скорее тактическая необходимость — танк действовал на важном участке фронта, куда его перебросили вместе с другой западной бронетехникой.

Этот ролик вполне отражает положение в украинской армии — она все больше зависит от поставок западной техники. Однако получает ее при этом все меньше.

В последние месяцы в пакетах американской помощи в основном содержатся боеприпасы — снаряды, ракеты для установок HIMARS и комплексов ПВО. В них мало бронетехники и специальных машин, которые были бы признаком подготовки к какой-то более решительной и маневренной войне.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за полгода Украина получила лишь 10% от обещанного. По его словам, причиной задержек стали бюрократические и логистические проблемы, а не нехватка средств.

Правда, снижается и финансовая поддержка Украины. Пока это снижение незначительно, но, по оценкам исследователей, в следующем году может сократиться наполовину. Пока это — худший сценарий из возможных.

Сокращение военной помощи уже отразилось на положении ВСУ. Украинская армия удерживает фронт от развала, но все же вынуждена отступать под натиском российских войск.

Ракеты, снаряды и немного бронемашин

В последнем пакете помощи США от 21 октября значились американские бронетранспортеры M113 — устаревшие, хотя и эффективные бронемашины. Кроме них, там не было никакой техники — остальные позиции были заняты в основном боеприпасами.

В предыдущем пакете от 16 октября из техники также были только военные внедорожники Humvee. Остальное — в основном, боеприпасы. Среди них были зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, наземные высокоточные ракеты GMLRS, 155- и 105-миллиметровые снаряды, ракеты для противотанковых комплексов TOW, патроны, гранаты и взрывчатка.

За последние полгода в регулярных американских поставках тяжелая бронетехника фигурировала трижды — партия тяжелых БМП Bradley значилась в списке пакетов от 6 сентября, 10 мая и 24 апреля. Общее число переданных машин неизвестно.

Среди прочей военной техники за последние полгода американцы передали Украине бронетранспортеры и различные тактические колесные бронемашины.

Нехватка бронетехники в американских пакетах отчасти компенсируется поставками из Европы. Но общее число переданной техники все равно невелико.

Так, например, германская фирма Rheinmetall 25 октября отчиталась о поставках 20 БМП семейства Marder. Всего компания поставила Украине 200 БМП. Это довольно много, но эти поставки начались в марте 2023 года и были растянуты по довольно большому временному отрезку. Нидерланды отправили в Украину 269 гусеничных БМП YPR-765, но поставки также начались еще в 2022 году.

В октябре стало известно, что в будущем Австралия передаст Украине 49 танков M1A1 Abrams — это устаревшие модификации, которые австралийцы все равно собирались списывать.

Только часть из этих танков будет отремонтирована и отправится в бой, а другая часть станет донором запчастей. Сроки поставок и соотношение действующих и донорских машин неизвестны.

Собственное производство

Собственная промышленность Украины может обеспечить лишь некоторые отдельные виды вооружений. Как заявил 1 октября Владимир Зеленский, в месяц страна производит, например, 20 самоходок "Богдана", используя для этого шасси грузовиков Tatra, большое количество дронов разного класса, включая морские, собирает боеприпасы.

Это производство расширяется, в Украине строятся три завода германской компании Rheinmetall, еще один уже построен и начнет производить первую партию БМП Lynx до конца года. К августу 2025 года будет построен завод по производству беспилотников Bayraktar.

21 октября после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином президент Зеленский сказал, что готовится еще один пакет американской помощи — чисто финансовый.

"Готовится и еще отдельный пакет — финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку", — заявил Зеленский.

Украина вкладывает серьезные средства в производство вооружений, военной техники и боеприпасов.

В конце сентября министр обороны Рустем Умеров сказал в интервью изданию "Лівий Берег", что военно-промышленный комплекс на тот момент производил 20% необходимых вооружений и военной техники.

Это довольно много, но, как заявил в этом интервью Умеров, международная помощь — основа поддержки вооруженных сил страны.

Тем не менее, по словам экспертов, Украина все-таки запоздала с развертыванием военного производства, что стало причиной увеличения зависимости от Запада.

"В последнее время мы видим постепенное раскручивание украинской военной промышленности, но если вход западных партнеров типа Rheinmetall, возможно, и нельзя было ускорить, то быстрее раскрутить свое собственное производство было можно, и критики на эту тему немало звучало и в самой Украине. Они отстают по темпам, Россия действует быстрее", — сказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Топливо войны

Оценить объем поставок вооружений проще, если сравнивать его с потерями на фронте.

А потери, судя по сообщениям, велики. Это отражают сводки пророссийского проекта Lostarmour и западного Oryx. Они подсчитывают потери техники по открытым источникам.

Согласно подсчетам Lostarmour, ВСУ в сентябре потеряли 202 единицы бронетехники. В октябре, по данным проекта, — 163 единицы боевой техники. Это включает всю бронетехнику, как уничтоженную, так и захваченную россиянами.

Об уровне потерь российской армии можно судить, например, по последней публикации от 23 октября администратора сайта Oryx Якуба Яновского. Публикация охватывает период в 15 дней в октябре, в течение которых Россия потеряла 54 танка, 114 БМП, 15 БТР, 57 других боевых бронемашин, а также множество другой техники.

Исходя из этих данных, возможно, неполных, можно предположить, что российские потери намного выше. Но Россия сама производит бронетехнику, хотя ее производство и не покрывает потерь. Украина же находится почти в полной зависимости от поставок с Запада.

Более высокий уровень потерь российской армии во многом объясняется тем, что наступающая сторона традиционно теряет больше техники и личного состава. Кроме того, у ВСУ, по оценкам комментаторов с обеих сторон, есть преимущество в FPV-дронах, которые уничтожают бронемашины.

Однако уровень потерь ВСУ также очень высок: украинские войска ведут маневренную оборону, контратакуют и, соответственно, теряют много своих танков.

Как рассказал в интервью изданию Business Insider (требуется платная подписка) эксперт RAND Corporation Майкл Бонерт, высокие потери техники — нормальная ситуация для такой войны: "Мне тяжело это говорить, но мы на Западе должны понимать, что каждый танк Abrams, который был предоставлен, каждый истребитель F-16 будет, вероятно, уничтожен. Если какие-либо из них доживут до конца войны, то, вероятно, их не использовали в полной мере".

И чтобы изменить эту ситуацию, нужно в несколько раз больше техники, чем ВСУ получают в настоящее время. Поставки последних месяцев помогают Украине сдерживать противника в той степени, в которой это происходит сейчас. Их очевидно недостаточно, поскольку Россия наступает, и тем более недостаточно для того, чтобы как-то изменить характер войны.

Поставки определяют тактику

Номенклатура и объем поставок техники определяют собой характер боевых действий не меньше, чем замыслы штабов и их реализация.

Например, в августе 2022 года по поставкам западных вооружений можно было судить о подготовке Украиной наступления. Оно и правда началось в начале осени.

Поставки инженерной и бронетехники предшествовали украинскому наступлению в 2023 году. По ним также можно было определить, что ВСУ собирается преодолевать подготовленные линии обороны.

В конце 2023 года американский Конгресс не смог принять закон о финансировании военной помощи Украине, поскольку республиканцы увязали его с принятием мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточению иммиграционной политики.

Тогда Украина осталась на несколько месяцев без американской помощи. Это сказалось не только на интенсивности боевых действий, когда украинским артиллеристам стало не хватать снарядов.

Перерыв в поставках оказал влияние и на планирование. Планируя будущие операции, генеральный штаб обычно исходит из тех вооружений, которые будут гарантированно иметься в наличии к намеченному сроку.

Соответственно, если планы поставок не определены, то и военные планы будут гораздо более скромными, либо не будут опираться на конкретные данные, что приведет к ошибкам в планировании.

И если посмотреть на поставки вооружений и военной техники, а также боеприпасов из США и других стран за последние полгода, то может сложиться впечатление, что они предназначены для поддержания боеспособности украинской армии на уже существующем уровне.

Тяжелая бронетехника и инженерные машины указывали бы на подготовку наступления. Авиация и авиационные вооружения — на планы противостояния России в воздухе.

В прошлые месяцы вооружения из США и других стран помогали Украине отбивать налеты дронов и ракет, а также наносить артиллерийские и ракетные удары по целям в ближайшем тылу россиян.

Запчасти, взрывчатые вещества, транспорт и прочие позиции в самом конце списка тоже важны, но они только помогают держаться.

"Я просто не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно. У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах", — цитирует журнал Economist слова осведомленного американского источника.

Дело в деньгах

Проблема в том, что западная помощь Украине может еще и сократиться.

В начале октября проект Ukraine Support Tracker, созданный немецким Кильским институтом мировой экономики, выпустил доклад, в котором проанализировал будущее иностранной помощи Украине в 2025 году.

В нем говорилось, что Украину ждут нелегкие времена, потому что иностранная помощь может сильно сократиться по сравнению с 2024 годом. Факторами нестабильности исследователи называют вероятность прихода к власти в США Дональда Трампа и новые схемы финансирования помощи, которые применили западные союзники Украины.

Речь идет об использовании замороженных российских активов или взносах НАТО в качестве замены европейской помощи.

В самом начале российского полномасштабного вторжения западные страны заморозили находившиеся в их юрисдикциях резервы российского Центрального банка, оцениваемые примерно в 300 млрд долларов.

После этого неоднократно предлагалось конфисковать эти средства и направить их непосредственно на нужды Украины в счет компенсации за понесенный ею ущерб.

Однако западные страны не решились это сделать, опасаясь, что это создаст нежелательный прецедент и приведет к выводу активов других государств, если те утратят уверенность в том, что на Западе их авуары защищены.

В конце концов США утвердили кредит Украине в размере 20 млрд долларов под залог прибыли от российских суверенных активов, обездвиженных в США. Еще 30 млрд долларов предоставят Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие.

Украина сможет использовать эти доходы для обслуживания кредитов — важным фактором тут будет то, что эти кредиты будут нецелевыми, то есть тратить их Киев сможет по своему усмотрению.

Кроме того, страны НАТО согласовали помощь Киеву на 40 млрд евро в 2025 году. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг выступал за то, чтобы сделать этот платеж регулярным, но это предложение не прошло, и в результате его придется согласовывать каждый год.

По подсчетам Ukraine Support Tracker, максимальный объем помощи Украине может составить более 100 млрд евро, что будет включать в себя 59 млрд евро военной и 54 млрд просто финансовой помощи.

Однако, как отмечается в исследовании, если президент США прекратит передавать новые пакеты помощи, то военная поддержка сократится до 34 млрд евро, а финансовая помощь — до 46 млрд.

Если европейские страны сократят свою помощь Украине, то военная поддержка, по подсчетам исследователей, может упасть до 29 млрд евро, а финансовая — до 27 млрд.

Такой вариант вполне реален — Франция собирается сократить свою помощь с трех почти до двух миллиардов евро. Германия также сократит помощь с 7,5 млрд евро в 2024-м до 4 млрд в 2025 году.

План Зеленского

Украинское руководство, очевидно, отдает себе отчет в тяжести сложившейся ситуации и ищет выходы из нее.

В середине октября президент Украины Владимир Зеленский представил западным партнерам свой "план победы".

Три из пяти пунктов этого плана — военные. Они призваны помочь Украине выстоять в войне с Россией.

Приглашение Украины в НАТО

Продолжение операций на территории России, снятие ограничений по ударам по ее территории, совместное с партнерами уничтожение российской авиации, расширение использования дронов и ракет, доступа к разведданным союзников

Размещение на территории Украины некоего неядерного стратегического пакета сдерживания

Хотя в "военных" пунктах плана Зеленского и не говорится буквально о поставках вооружений, его предложение в западной прессе восприняли именно так.

"Это больше похоже не на дорожную карту с четким планом ее реализации, а на виш-лист (список пожеланий — Би-би-си), поэтому он и не слишком впечатлил Вашингтон и Европу", — написал в Х корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер. "План Зеленского в значительной степени опирается на увеличение помощи иностранных партнеров Украины, но пока неочевидно, что они его поддержат", — соглашается New York Times.

Этот план действительно не дает ответа на два насущных вопроса: где Украина возьмет снаряды и где она возьмет солдат?

Ответа на эти вопросы нет, поскольку Запад явно не может найти для ВСУ столько же снарядов, сколько Владимир Путин нашел в КНДР, а правительство Украины не может обеспечить столько же новобранцев, сколько российские власти смогли набрать в ходе масштабной кампании по привлечению людей в армию большими выплатами.

Дальняя рука Киева

Возможно, будущая тактика Украины будет зиждиться на дальних ударах по российской инфраструктуре и сдерживанию по мере сил российского наступления на земле.

Американская газета New York Times утверждает, ссылаясь на анонимные источники, что в секретной части своего "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский запросил у США крылатые ракеты Tomahawk.

Это целое семейство крылатых ракет с дальностью до 2500 километров, которые запускают с земли, самолетов, кораблей и подводных лодок. Они применяют несколько разных боеголовок с осколочно-фугасной и проникающей боевыми частями.

Запросить — не значит получить. До сих пор Киев не смог заручиться у США разрешением на применение тактических ракет ATACMS, а Tomahawk — оружие стратегическое, и вероятность того, что Киев сможет его получить, крайне невелика.

Но этот запрос демонстрирует нацеленность украинцев на поражение объектов в глубине России.

Украина вкладывает большие средства в производство дальних ударных беспилотников. Эта программа позволила совершить серии крупных налетов на нефтеперерабатывающие заводы, склады боеприпасов, аэродромы и другие цели.

Украинские инженеры создали новый аппарат, который они называют беспилотником с реактивным двигателем, но который по сути является небольшой крылатой ракетой с дальностью в сотни километров. Этот дрон назвали украинским словом "Паляныця" — считается, что его трудно произнести русскоязычным людям.

Однако и российская ПВО явно научилась если не предотвращать удары, то как минимум прикрывать наиболее важные объекты.

В конце октября украинские дроны поразили несколько спиртзаводов в России. Это немного странный выбор целей, и собеседник Би-би-си, связанный с военным руководством ВСУ, комментируя удары, хотя и не ответил прямо на вопрос о преследовавшихся целях, но отметил, что эти объекты были наименее защищены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Последние месяцы в России значительно усилили противовоздушную защиту, нашим дронам уже стало гораздо труднее преодолевать эту оборону. А эти объекты были меньше прикрыты", — пояснил он.

Поэтому тактика сдерживания на земле и ударов по тылам может быть непростой в реализации.

Истощение

Война на истощение не была изначально избрана российским Генштабом как стратегия победы — там явно рассчитывали сломить сопротивление Украины одним решительным ударом. Однако этого не получилось, и характер конфликта изменился сам собой.

Российская политическая цель войны остается предметом догадок — в Кремле ее до сих пор четко не сформулировали. Военная цель выглядит более понятной. Россия, вероятно, хочет истощить украинскую армию настолько, чтобы можно было перейти к маневренной войне и победить ВСУ на поле боя.

Теоретически это возможно. Российская армия и государство должны вынести тяготы войны на истощение, дождавшись, когда Украина подойдет к пределу возможностей.

В Москве, вероятно, считают, что у России есть все шансы победить — у нее больше экономика, больше население, наконец, больше армия. Во многих областях, таких как авиация, Россия далеко впереди Украины.

Однако истощение войной сказывается и на России. Военная мощь, преимущество в живой силе позволяют российской армии медленно наступать на нескольких направлениях, но обеспечить подавляющее преимущество она не в состоянии.

"Сейчас у России нет достаточных сил для сосредоточения. Если бы они добились прорыва, они не смогли бы его использовать", — цитирует Economist высокопоставленного представителя НАТО.

Успешное наступление на город Покровск, которое приводят в пример российские пропагандисты, в масштабах всего фронта не выглядит таким уж крупным — с февраля по ноябрь российская армия продвинулась всего примерно на три десятка километров, заплатив за это высокую цену.

Русская служба Би-би-си совместно с признанной в России "иноагентом" "Медиазоной" и группой волонтеров занимается поиском упоминаний в открытых источниках о гибели российских солдат. На середину октября удалось подтвердить гибель более 74 тысяч человек.

По подсчетам Би-би-си, Россия могла терять от пятисот до полутора тысяч человек в неделю. Это довольно много, но реальные цифры должны быть намного больше, ведь подсчет велся только по подтвержденным данным.

Экономика тоже с трудом справляется с военной нагрузкой. Судя по проекту федерального трехлетнего бюджета, в 2025 году российские власти собираются потратить на войну рекордные 13,5 трлн рублей, а на силовиков — еще 3,5 трлн. В совокупности на эти две статьи — оборону и нацбезопасность — приходится около 40% всех расходов бюджета в 2025 году.

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.

Объемы военного производства с трудом поддаются оценке, однако сам факт того, что Россия постаралась получить снаряды из КНДР говорит о том, что она не в состоянии обеспечить столь большое преимущество в боеприпасах самостоятельно.

Соучредитель Центра анализа и стратегий в Европе Владислав Иноземцев (власти России внесли его в реестр "иноагентов") в интервью Washington Post сказал, что, по его мнению, в ближайшие годы Россия может позволить себе продолжать боевые действия на нынешнем уровне.

"Она [Россия] способна поддерживать войну столько, сколько Украина и, возможно, Запад не смогут держаться. Это проблема. Путин убежден, что может двигаться вперед год, два или три. Сейчас ситуация кажется стабильной", — сказал он.

За несколько лет Россия превратилась в довольно закрытую страну, и судить о том, насколько это убеждение Путина соответствует действительности, трудно.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%, поставив исторический рекорд. Такой высокой ставка не была даже в начале российского вторжения в Украину. Причина — у ЦБ пока не получается обуздать высокую инфляцию.

Россия определенно истощается от войны. Министерству обороны явно не хватает солдат на поле боя — Россия поднимает плату за заключение военного контракта до невиданных на рынке труда уровней.

Армии не хватает бронетехники — она не столько производит ее, сколько снимает с хранения законсервированные советские резервы.

Однако в России рассчитывают на то, что Украина все равно испытывает гораздо большие трудности. Ее инфраструктура подвергается жестоким ударам российскими ракетами, промышленность на востоке страны разрушена, армия испытывает нехватку всего, от танков и снарядов до новобранцев.

Но главное — Кремль явно рассчитывает на то, что Запад устал от этой войны.

"Эта усталость реальна, и она нарастает", — сказала в середине октября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times. Этот материал перепечатали многие российские провоенные телеграм-каналы.

Правда, смысл ее слов был в том, что Европа, несмотря на усталость, должна увеличить помощь Украине.

"Европейцам было бы важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то мы, по сути, положим конец доверию к нашей политике сдерживания", — заметила Валтонен.

Однако осознание этой опасности не так легко превратить в танки.

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