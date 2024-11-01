Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует в декабре 2024 года посетить Мальту для участия во встрече Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову.

"При таком сценарии Лавров впервые посетит страну — член Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине (так в РФ официально называют полномасштабное военное вторжение России в Украину. — прим. ред.)", — подчеркивается в публикации. Как заявила Захарова, "страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам [ОБСЕ]".

В посольстве Мальты в РФ в ответ за запрос издания подтвердили, что решение провести в этой стране 5-6 декабря встречу СМИД ОБСЕ "относится ко всем членам [организации], включая Российскую Федерацию". Ситуацию вокруг санкций, введенных Евросоюзом против Лаврова, в мальтийском посольстве не комментировали. В свою очередь в секретариате ОБСЕ сказали, что им нечего добавить к информации от посольства Мальты.

Последний раз Лавров посещал Евросоюз еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. В декабре 2021 года он присутствовал на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

В отношении Лаврова действуют индивидуальные санкции Евросоюза, подразумевающие, в частности, заморозку активов на территории ЕС. В начале февраля 2023 года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, выступая в парламенте страны, заявил, что представители России на мероприятиях ОБСЕ имеют право на въезд, даже если в их отношении действуют санкции.

В ноябре 2023 года Сергей Лавров участвовал во встрече глав МИДов стран ОБСЕ в Северной Македонии. Из-за этого на мероприятие отказались приехать представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

В 2022 году Польша, председательствовавшая в ОБСЕ, отказалась пустить Лаврова в страну для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое проходило в Лодзи.

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