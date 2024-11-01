Если бы не предвыборная гонка в США, второй тур президентских выборов в Молдове можно было бы назвать самым непредсказуемым голосованием месяца. То, что еще недавно казалось легкой прогулкой для действующего президента Майи Санду, оборачивается нервной кампанией, в которой нашлось место российским деньгам, европейской интеграции и апелляциям к словам правителя Молдовы, жившего полтысячелетия назад (впрочем, на поверку оказывается, что он их и не говорил).

Главные герои

В финал выборов ожидаемо вышли действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

52-летняя Санду — хорошо известная у себя в стране и за ее пределами политик. Она пришла в молдавскую политику в 2012 году — до того она работала советником исполнительного директора Всемирного банка и жила в Вашингтоне. Санду два года работала министром образования, в 2019 году почти полгода возглавляла правительство Молдовы, а в 2020-м выиграла президентские выборы, опередив во втором туре пророссийского главу государства Игоря Додона.

Репутация Санду как прозападного политика только упрочилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда она (хоть и после некоторой паузы) заявила об однозначной поддержке Киева, присоединилась к западным санкциям против России и одновременно с Украиной подала заявку на членство в Евросоюзе.

Сближение с Европой Санду использует в качестве своего главного, если не единственного козыря на нынешних выборах. Обещания четырехлетней давности — вроде существенного повышения благосостояния граждан, экономических реформ или результативной борьбы с коррупцией — остались в целом нереализованными.

В первом туре Санду набрала 42,5% голосов избирателей.

57-летний Стояногло называет себя "неполитическим кандидатом в президенты" и эксплуатирует имидж новичка в политике. Тем не менее карьерный прокурор (он прошел трудовой путь от помощника прокурора Кишинева до создателя и первого руководителя прокуратуры родной для него Гагаузии, а затем заместителя генпрокурора) был депутатом молдавского парламента двух созывов, а в 2009-2010 годах даже занимал пост вице-спикера. Кроме того, он дважды баллотировался на должность башкана (главы) все той же Гагаузии — оба раза безуспешно.

Общенациональную известность Стояногло приобрел из-за обстоятельств своего ухода с поста генпрокурора. Эти же события, по-видимому, закладывают фундамент его личной истории отношений с Санду.

Сначала в 2019 году Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора. Конкурс объявляло правительство Санду, но в процессе его проведения у кабинета министров появились вопросы к процедуре. Правительство обратилось к парламенту с просьбой изменить порядок назначения генпрокурора, но взамен получило вотум недоверия. На самом деле напряжение между кабинетом Санду и парламентским большинством на тот момент наблюдалось уже давно, и казус Стояногло был скорее подходящим поводом разорвать их отношения. Тем не менее после отставки правительства Санду тогдашний президент Игорь Додон подписал указ о назначении Стояногло на пост генпрокурора.

После того как Санду сменила Додона на посту президента, она не воздерживалась от публичной критики неэффективной, по ее мнению, работы генпрокурора. А когда партия Санду победила на досрочных парламентских выборах, Стояногло и вовсе лишился своего кресла при драматичных обстоятельствах.

30 сентября 2021 года он был арестован прямо на своем рабочем месте в здании Генпрокуратуры сотрудниками Службы информации и безопасности — молдавской спецслужбы — по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Кадры, на которых спецназовцы в масках выводят из здания прокуратуры скромно держащегося Стояногло, стали для многих главной ассоциацией с ним.

Сам Стояногло позже объяснял эти события тем, что при его руководстве правоохранители ощутимо продвинулись в расследовании "кражи века" — так в Молдове называют события 2014 года, когда из банковской системы страны вывели миллиард долларов, восьмую часть ее ВВП. Так или иначе особых успехов в расследовании резонансных дел после принудительного ухода Стояногло молдавская система правосудия не имела, а у самого экс-генпрокурора в широких кругах появился ореол пострадавшего от власти правдоискателя. В прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что во время событий 2021 года Стояногло был лишен права на справедливое судебное разбирательство.

В последнее время Стояногло отошел от активной политики и работал юристом в молдавских коммерческих предприятиях. В начале этого года, когда разрозненная молдавская оппозиция проводила неформальные консультации о тактике участия в выборах, фамилия Стояногло "всплывала в обсуждениях" в качестве равноудаленного кандидата, который мог бы сплотить вокруг себя широкую палитру политических сил, рассказывают Би-би-си участники тех консультаций.

Но большинство в итоге приняли решение баллотироваться самостоятельно, а к Стояногло с предложением идти от них обратилась крупнейшая оппозиционная сила в стране, Партия социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, в свое время слывшая главной пророссийской политической силой Молдовы. Экс-генпрокурор на это предложение согласился, однако — и это признают и в окружении Стояногло, и в ПСРМ — оставил за собой право провозглашать в ходе избирательной кампании тезисы, которые расходятся с официальной позицией выдвинувшей его партии.

В итогеСтояногло называет себя убежденным сторонником европейской интеграции Молдовы, а саму евроинтеграцию — национальной идеей своего государства. При этом он не принимал участия в референдуме о евроинтеграции, который состоялся во время первого тура президентских выборов, считая плебисцит агитационным мероприятием, придуманным штабом Санду.

Он заявляет о поддержке Киева в войне против России, называет Крым и Донбасс частями Украины и выступает за скорейшее выведение российских войск из непризнанного Приднестровья. Но в то же время говорит о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным — о мире в Украине или о снижении цен на газ в Молдове.

Впрочем, главное — Стояногло призывает отказаться от "геополитической повестки", которую, по его мнению, эксплуатирует нынешняя власть Молдовы, и обратить больше внимания на внутреннюю ситуацию в стране. Он называет себя технократом и обещает в случае победы действовать строго в рамках, нужно сказать, довольно ограниченных конституционных полномочий, а первый визит на посту президента обещает совершить в Тирасполь — столицу Приднестровья.

В первом туре президентских выборов Стояногло набрал почти 26% голосов избирателей — заметно больше, чем прогнозировали результаты предвыборных опросов.

Вообще Молдова — это парламентская республика, и президент в ней обладает скорее символическими полномочиями. В случае с Санду, партия которой на досрочных выборах 2021 года завоевала единоличное большинство в парламенте, это правило не работает: она — политик номер один в стране, фактически курирующий правительство из президентского дворца.

Однако поражение Санду на нынешних выборах способно стать серьезным ударом по ее политическому лагерю в преддверии важнейших парламентских выборов, которые должны пройти в следующем году.

Второстепенные персонажи

Казалось бы, 42 на 26 — это более чем убедительный перевес действующей главы государства, который позволяет ей комфортно чувствовать себя перед вторым туром. Но в молдавских реалиях все не так просто.

"Если говорить о голосах, которые в первом туре набрали другие кандидаты, то резерв для расширения электорального поля намного больше у Александра Стояногло", — констатирует социолог из кишиневского центра CBS-AXA Василе Кантаржи.

Дело в том, что в первом туре Санду практически полностью исчерпала резерв правого, проевропейски настроенного электората Молдовы. Этому способствовало и проведение референдума о внесении в конституцию изменений, связанных с будущей европейской интеграцией.

С одной стороны, позиционирование себя в качестве главного локомотива движения в ЕС позволило Санду "зачистить" потенциальных конкурентов на этом фланге. С другой — сильно ограничило возможности ее работы с центристским, а уж тем более пророссийским электоратом.

Определенные надежды Санду могла питать на поддержку со стороны эксцентричного бизнесмена Ренато Усатого, который в первом туре занял третье место с результатом в почти 14% голосов. Предпосылки для успеха вроде бы имелись: перед финалом прошлых президентских выборов Усатый поддержал кандидатуру Санду, и это, весьма вероятно, стало решающим фактором, приведшим ее в президентское кресло.

На этот раз Усатый поступил по-другому. В видеообращении к своим сторонникам он осыпал нелицеприятными эпитетами обоих участников второго тура и заявил, что не будет голосовать ни за одного из них. "Действуйте так, как считаете правильным. Вы сами должны решить, за кого голосовать во втором туре", — резюмировал он.

Впрочем, говорит Кантаржи, определенные электоральные резервы Санду может иметь среди избирателей молдавской диаспоры. В ходе первого тура президентских выборов зарубежные молдаване отдали чуть меньше 16% голосов от общего числа. Почти 71% из этих избирателей проголосовал именно за Майю Санду.

"Вполне вероятно, что на второй тур выйдет еще большее количество избирателей за границей. Сложно точно сказать, о каком резерве голосов мы говорим, но там всегда есть место для сюрпризов. Сейчас явка среди избирателей диаспоры составила порядка 20-30%, поэтому резерв там, конечно же, есть", — говорит Кантаржи.

К избирателям диаспоры за поддержкой обращается и Стояногло: в своих агитматериалах он напоминает, что именно при президентстве Санду были введены ограничения на расчеты наличными, популярные у трудовых мигрантов, или что его команда подготовила некую программу "Достойное возвращение".

С другой стороны, некоторые заявления Стояногло могут свидетельствовать о его неуверенности в способности завоевать голоса этого электората. "Будет абсолютно неправильно, если судьбу нашей страны по выборам президента решат граждане, которые проживают за рубежом, и которых здесь нет десятки лет", — заявил он.

Купленная массовка

Обзор предвыборного ландшафта Молдовы был бы неполным без упоминания о еще одном действующем лице местной политики, фамилию которого невозможно найти в избирательном бюллетене, но который очень сильно влияет на результаты волеизъявления.

Илан Шор — 37-летний беглый олигарх, осужденный молдавским судом за ту самую "кражу века", ныне проживает в Москве. Там же он зарегистрировал блок подконтрольных себе партий "Победа" — его съезды тоже проходят в российской столице. Но самое главное даже не это — тем более что кандидата от "Победы" не допустил к участию в выборах ЦИК.

По данным молдавских правоохранительных органов, Шор при помощи своих сообщников внутри страны создал разветвленную сеть скупки голосов избирателей, при помощи которой он может направить в выгодную себе корзину десятки тысяч бюллетеней.

Десятки миллионов евро на эти цели, утверждают в Кишиневе, попадают в страну разными способами: от перемещения наличных "курьерами" (билет на самолет до Москвы и обратно с пересадкой в Ереване или Стамбуле может стоить несколько сотен евро, а ввезти в Молдову без пошлины любой человек может до десяти тысяч евро) до более сложных схем с открытием счета в российском "Промсвязьбанке" и обналичиванием карточек системы "Мир" в приднестровских банкоматах.

В начале октября глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану заявил, что в "сетку Шора" могут входить до 130 тысяч граждан страны. В лаконичном заявлении, озвученном в ночь после первого тура выборов, Санду назвала даже бóльшую цифру — по ее словам, целью преступной группы, которая осуществила беспрецедентную атаку на демократию в стране, была покупка 300 тысяч голосов избирателей.

С учетом того, что всего в молдавских выборах принимают участие около полутора миллиона человек, цифры выглядят более чем внушительно. "Сейчас у Молдовы вообще больше всего шансов получить в качестве президента человека, которого выдвинет и электорально утвердит Шор", — говорит социолог Василе Кантаржи.

Сам беглый олигарх отвергает обвинения в скупке голосов, однако в самом существовании "сетки Шора" не сомневаются в штабах обоих финалистов молдавских выборов — разве что член исполкома ПСРМ Влад Батрынча в разговоре с Би-би-си назвал озвучиваемое представителями власти число участников "завышенным".

Вопросы, которыми сейчас задаются в Молдове, — это можно ли минимизировать такую форму участия избирателей в выборах, а если нельзя, то на кого сработает "сетка Шора" во втором туре.

За последние полторы недели СМИ сообщили о сотнях обысков у фигурантов, якобы связанных с функционированием "сетки Шора" в разных уголках страны. По словам и. о. генпрокурора, правоохранители конфисковали около 50 млн леев (2,5 млн евро) и задержали "более 28 человек".

Относительно того, куда пойдут контролируемые Шором голоса, единства в молдавском политикуме нет. Санду утверждает, что "сетка", несомненно, сработает на ее оппонента. Социолог Василе Кантаржи в разговоре с Би-би-си утверждает, что по меньшей мере часть контролируемых Шором избирателей проголосовали за Стояногло уже в первом туре — и этим, по его словам, можно объяснить настолько разительные отличия между результатами предвыборных опросов и итоговыми цифрами, озвученными ЦИК.

В пользу этой версии может свидетельствовать обнародованное в четверг обращение самого Шора: в нем он признает, что "не является поклонником Александра Стояногло и не разделяет многие его идеи", но призывает своих сторонников "прийти 3 ноября на избирательные участки и проголосовать против Майи Санду, за любого другого кандидата, которого вы увидите в бюллетене".

В лагере Стояногло любые обвинения в сотрудничестве с Шором решительно отвергают. "Мы не нуждаемся ни в чьей поддержке. Настроение в обществе таково, что большинство людей и так проголосуют против [действующей власти]", — заявил Би-би-си Влад Батрынча из Партии социалистов.

"За всю свою политическую деятельность я никогда не покупал голоса. И со всей ответственностью заявляю, что я не покупал голоса и на этих выборах. И Партия социалистов этого тоже не делала", — заявил сам кандидат в президенты в четверг вечером.

"Заявления в отношении меня делаются с "дальним прицелом" — чтобы в случае проигрыша действующего президента она могла сказать, что "все куплено, все потеряно, а виноваты Стояногло и социалисты", — добавил он.

Развитие сюжета

Второй тур выборов в Молдове будет во многом голосованием не "за", а "против", констатирует социолог Василе Кантаржи. Этот фактор будет играть скорее против действующей главы государства: ее антирейтинг значительно выше аналогичных показателей Стояногло.

В этой ситуации на финишной прямой кампании Санду сосредоточилась скорее не на том, чтобы открыть для себя новые электоральные горизонты, а чтобы максимально мобилизовать и так преданный ей электорат. После первого тура ее кампания получила новый лозунг: "Спасем Молдову". В одном из своих предвыборных роликов она называет Стояногло "троянским конем", за спиной которого "стоят Додон, Шор, [еще один беглый олигарх Вячеслав] Платон", и который, возможно, "сам не знает тех, кто за ним скрывается" и "даже не представляет, что за его спиной готовят Молдове".

"Если ситуация в Молдове изменится (если Санду перестанет быть президентом — прим. Би-би-си)… мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов", — заявила она в интервью YouTube-каналу GALBEN.

Параллельно Санду пытается найти подход к тем ее потенциальным сторонникам, которые чувствуют разочарование от результатов четырех лет ее президентского срока. По-видимому, это им адресовано обещание изменить состав кабинета министров еще до конца текущего года.

Новый лозунг получила и кампания Стояногло. Теперь на его агитпродукции красуются слова "Молдова решает". "Суть этого лозунга состоит в том, что это сами люди решают свое будущее — не элиты, не те, кто владеет телевидением, Центризбиркомом или прокуратурой", — говорит Би-би-си Влад Батрынча из Партии социалистов.

Впрочем, что еще изменилось в кампании Стояногло после его вполне прогнозированного выхода во второй тур, сказать довольно сложно. Никаких нестандартных ходов или запоминающихся сюжетных поворотов в его нарративе не появилось. Многотысячных митингов своих сторонников он не созывал. А стрим с ответами на вопросы, организованный за три дня до решающей даты, набрал и вовсе неприличное для финалиста выборов президента количество просмотров: в разгар прямого эфира за ним наблюдали четыре сотни человек в фейсбуке кандидата и чуть меньше трехсот пользователей Telegram.

Если воспринимать состоявшиеся в минувшее воскресенье дебаты как шанс для Стояногло зарекомендовать себя как потенциального лидера молдавской оппозиции, то он им не воспользовался. Более уверенно, агрессивно и подготовленно выглядела в лобовом столкновении кандидатов более опытная, да и просто лучше говорящая по-румынски Санду.

Нужно вспомнить и о том, что сразу после объявления результатов первого тура Стояногло пришлось сразу столкнуться с кампанией хейта в интернете. Его недоброжелатели активно распространяли в соцсетях фейковую цитату Штефана Великого, героя молдавского народа, почитаемого как святого. В ней воевода якобы проклинал "тех молдаван, которые возведут турка на трон моей страны". Стояногло — этнический гагауз, представитель тюркского народа, поэтому намек читался явно: настоящие молдаване не должны допустить инородца в президентский дворец.

Сам Стояногло назвал эти нападки закономерным последствием политики действующей власти. Санду и ее партия осудили хейтеров, а глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану предупредил, что пользователей, которые распространяли ксенофобские высказывания, могут привлечь к ответственности.

Социолог Василе Кантаржи отказывается прогнозировать итоги второго тура президентских выборов: "Борьба будет жесткой. 50 на 50, примерно как на референдуме". Но это утверждение справедливо, если бы выборы прошли по-честному. "Масштаб скупки голосов очень велик, колоссален. Он в состоянии перевернуть процентное распределение голосов, отданных за кандидатов во втором туре", — добавляет Кантаржи.

Результаты опросов, опубликованных перед первым туром, показывали, что Санду с небольшим отрывом, но опередила бы Александра Стояногло в гипотетическом финале выборов. Однако существенное расхождение предвыборных соцопросов с реальными результатами первого тура голосования заставляет относиться к этим цифрам крайне осторожно.

Поэтому судьба выборов в Молдове остается неопределенной, а собеседники Би-би-си — и в разных политических лагерях, и среди внепартийных участников политического процесса — не исключают того, что результаты выборов будут устанавливаться если не под давлением улицы, то в судах.

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