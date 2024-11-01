Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на нынешних выборах Дональд Трамп заявил в интервью публицисту Такеру Карлсону, что не является "другом России", а те, кто утверждают обратное, — "больные люди".

"Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны", — сказал Трамп. Интервью происходило во время встречи со сторонниками политика в Глендейле, пригороде Финикса. Запись этой беседы Карлсон опубликовал в микроблоге X.

Кроме прочего, Трамп обвинил действующего президента, демократа Джо Байдена, в том, что тот "объединил Россию и Китай", так что самому Трампу, если он пойдет на второй президентский срок, "придется разделить их". "Новое сближение между Россией и Китаем — это очень опасная вещь. Байден объединил их. Какой позор! Мне придется разделить их, и я думаю, что я смогу это", — подчеркнул республиканец.

В то же время Трамп заявил, что во время своего президенства заблокировал строительство трубопровода "Северный поток — 2", идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. "Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал. Я остановил его", — сказал республиканец.

При этом он, очевидно, подразумевал не подрыв этого газопровода, случившийся во время президентства Джо Байдена, в сентябре 2022 года, а санкции, введенные США в декабре 2019 года, которые должны были коснуться компаний, причастных к завершению строительства "Северного потока — 2".

В интервью Карлсону Трамп несколько раз нелестно отозвался о своей сопернице по президентской гонке, демократке Камале Харрис. В частности, он назвал ее "персоной с низким коэффициентом интеллекта" и "тупой, как скала". До этого Харрис на встрече с неопределившимися избирателями, организованной телеканалом CNN 23 октября, назвала Трампа фашистом и заявила, что он представляет "угрозу для благополучия и безопасности Америки".

Также Трамп заявил, что у США есть опасные "внутренние враги". "У нас есть очень плохие люди, и эти люди очень опасны. Они хотели бы уничтожить нашу страну. Они хотели бы превратить нашу страну в хорошую коммунистическую или фашистскую страну любым доступным им способом, и мы должны быть осторожны с этим", — указал он.

При этом экс-президент выразил уверенность в том, что сможет одержать "одну из величайших побед всех времен" на выборах, если только удастся пресечь мошенничество в пользу его соперников.

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