По последним данным, в результате наводнения на востоке Испании погибли по меньшей мере 205 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления региональных властей.

Сильнее всего пострадала провинция Валенсия, где погибли 202 человека. Еще трое жертв обнаружены в Кастилии-ла-Манче и Андалусии.

Число погибших, вероятно, продолжит расти, заявил накануне испанский министр по сотрудничеству с регионами Анхель Виктор Торрес. По его словам, некоторые районы по-прежнему отрезаны от внешнего мира, там могут быть обнаружены "десятки" погибших.

Спасательная операция продолжается, к ней помимо сотрудников чрезвычайных служб привлечены около 500 военных. В Валенсии открыт временный морг в конференц-центре.

Более 70 тысяч зданий остаются без электричества. Как пишет Reuters, пожарные перекачивают в генераторы бензин из брошенных во время наводнения автомобилей, чтобы возобновить подачу электроэнергии.

Во вторник в Валенсии в течение нескольких часов выпала годовая норма осадков. В результате реки вышли из берегов, были разрушены автомобильные и железные дороги. В Испании объявлен траур по жертвам стихии.

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