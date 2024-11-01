По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщает сербская служба "Радио Свобода" со ссылкой на министра внутренних дел страны Ивицу Дачича.

Несколько человек оказались под завалами. Двух из них, в том числе 14-летнюю девочку, удалось спасти. На месте работают несколько десятков сотрудников чрезвычайных служб.

По данным городских властей, всего пострадали более 30 человек. Как пишут местные СМИ, под навесом располагались скамейки, на которых в момент обрушения сидело много людей.

К вокзалу Нови-Сада прибыли мэр города Милан Джурич, туда также выехал президент Сербии Александр Вучич. Премьер-министр страны Милош Вучевич заявил, что будет настаивать на поиске виновных в случившемся.

Что стало причиной обрушения, не сообщается. Движение поездов через вокзал приостановлено. Не ходит и большая часть общественного транспорта, поскольку многие маршруты в городе пролегают через вокзал.

Нови-Сад — второй по величине город Сербии, он расположен примерно в 100 км к северу от Белграда. Здание местного вокзала в июле 2024 года было открыто после реконструкции, связанной с запуском высокоскоростной магистрали. Как заявили в компании "Железные дорогие Сербии", работы не касались обрушившегося сегодня навеса.

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