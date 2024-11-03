Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского за отказ Варшавы передать Киеву многоцелевые истребители МиГ-29. "У нас есть свои собственные потребности в обороне", - заявил Сикорский в интервью телеканалу Polsat News.

По словам главы МИД, Польша находится "на передовой" в войне России против Украины. "Мы единственная страна ЕС и НАТО, соседями которой являются Россия и Украина", - указал он, добавив, что Польша должна "держать эту войну как можно дальше" от своих границ.

В то же время Сикорский сообщил, что правительство Дональда Туска "внесло предложение по оборонному кредиту" для Украины. "Можно было сделать это с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда восстановитесь - вернете", - сказал он.

Зеленский о передаче МиГ-29 от Польши

В ходе визита в Закарпатскую область 31 октября Зеленский рассказал о договоренности с бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в соответствии с которой Польша получит самолеты альянса, а сама предоставит Украине советские истребители МиГ-29.

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей, которые не имеют своих самолетов. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - сказал Зеленский.

В конце августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что решение о передаче Украине самолетов МиГ-29, находящихся сейчас на вооружении польских ВВС, может быть принято только после того, как военно-воздушные силы страны получат новые боевые самолеты. Речь идет, в частности, об истребителях F-35, которые Варшава заказала в США - они будут поставлены не раньше 2026 года.

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