В Таллинне старые троллейбусы заменили на автобусы, а новые троллейбусы прибудут в столицу Эстонии лишь в первой половине 2026 года и будут существенно отличаться от прежних, сообщает агентство LETA со ссылкой на издание Postimees.

По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, троллейбусы в Таллине были в таком состоянии, что другого выхода не оставалось. Предприятие оставило три самых исправных троллейбуса, а с других сняли некоторые запасные части. "У нас есть мечта: создать ангар, где можно было бы показывать ретро-транспорт, включая трамваи, автобусы и троллейбусы", - сказал Падар.

Оставшиеся троллейбусы постараются поддерживать в рабочем состоянии. Будут ли эти ретро-транспортные средства где-то использоваться - вопрос отдельный.

Таллиннские троллейбусы выставят на продажу на аукционе в соответствии с правилами распоряжения муниципальным имуществом, и, скорее всего, они пойдут на металлолом. Как отметил Падар, их состояние настолько плохое, что их даже не стоит передавать развивающимся странам.

По словам Падара, любой желающий может купить троллейбус на аукционе, но использовать его для поездок по городу не получится. Как только начнется подготовка к введению новых троллейбусов и будет устанавливаться новая инфраструктура, то старые контактные линии демонтируют. Эти работы начнутся уже в этом году, чтобы успеть к прибытию новых троллейбусов.

Сейчас TLT ожидает результатов тендера на новые троллейбусы.

"Все крупные производители проявили интерес к участию. Мы надеемся, что поступят предложения, и удастся подписать контракт. В документации очень специфические требования, и поскольку у нас нет нужного опыта - ведь троллейбусы не покупались уже много лет - я высоко оцениваю работу тендерной комиссии", - отметил Падар.

Новые троллейбусы должны выйти на маршруты в Таллинне в первой половине 2026 года. Эти троллейбусы с аккумуляторами смогут работать как от контактной сети, так и в режиме автономного питания, что сократит необходимость в дополнительной инфраструктуре. В центре города планируется демонтировать контактные линии, а зарядные станции для новых троллейбусов будут установлены на улице Мустамяэ и буульваре Сыпрузе.

С 1 ноября троллейбусные линии в Таллинне обслуживаются автобусными маршрутами.

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