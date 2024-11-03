В Тегеране задержана студентка Исламского университета Азад, раздевшаяся до нижнего белья в знак протеста. Видеозаписи одиночной акции, снятые очевидцами, распространились в иранских соцсетях, а затем и в СМИ в субботу, 2 ноября. В одном из роликов раздевшаяся девушка идет по территории кампуса, а затем сидит на каменном парапете возле университета.

На другой записи мужчины в штатском заталкивают студентку в машину и увозят в неизвестном направлении. Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщает, что девушка разделась после того, как бойцы военизированного формирования "Басидж" предъявили ей претензии по поводу "неправильного" ношения хиджаба и порвали ее одежду. Во время задержания девушку избили, в том числе ударили головой о дверь машины или столб, что привело к кровотечению, пишет издание. Имя студентки оно не называет.

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от властей Ирана "немедленно и безоговорочно освободить студентку университета, жестко задержанную после того, как она разделась, протестуя против неправомерного применения силы сотрудниками службы безопасности (университета), требующими обязательного ношения закрывающей одежды". "Обвинения в избиениях и сексуализированном насилии в отношении нее во время задержания требуют независимого и беспристрастного расследования", - подчеркнули правозащитники.

Представитель университета заявил, что задержанная психически больна и что ее отправили в клинику.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Женский дресс-код в Иране и протесты против него

В 2022 году Иран всколыхнули общенациональные протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, иранской гражданки курдского происхождения, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Протесты, в ходе которых женщины снимали платки с головы, а иногда даже сжигали их, прекратились лишь после репрессий, в результате которых погибли более 550 протестующих и тысячи были арестованы. Европарламент посмертно наградил Амини премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. В первую и вторую годовщины ее смерти также состоялись протесты.

Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду. Нарушительницам власти грозят "беспощадным преследованием", их планируется выявлять с помощью "умных камер". Сейчас парламент страны рассматривает проект закона, ужесточающего правила ношения хиджаба. Идею уже одобрил Совет стражей Конституции - контрольный орган, состоящий из консервативного исламского духовенства.

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