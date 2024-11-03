В ходе боевых действий российско-украинской войны погиб тайваньский доброволец, служивший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 3 ноября агентство CNA со ссылкой на заместителя официального представителя министерства иностранных дел Тайваня Сяо Куангвэя.

Представитель МИД уточнил агентству, что смерть гражданина Тайваня удалось подтвердить через представительство Интернационального легиона Украины.

СМИ Тайбэя опознали погибшего как 44-летнего У Чунта, уроженца Гаосюна, ветерана Командования сил специального назначения армии Тайваня. По данным китайскоязычной газеты China Times, на которую ссылается агентство CNA, У Чунт вступил в Международный легион украинских сил территориальной обороны в 2023 году, а спустя полгода присоединился к ВСУ и сражался на передовой против ВС РФ. China Times уточнила, что он погиб накануне в результате российской бомбардировки в Луганской области.

По словам одного из членов Комитета по иностранным делам и национальной обороне Тайваня, украинский беспилотник определил местонахождение тела погибшего тайваньца, но украинские солдаты пока не смогли его забрать, поскольку бой продолжился. "Мы позаботимся о том, чтобы его останки были возвращены на родину", - сказал представитель Комитета.

Первый тайванец погиб в Украине два года назад

У Чунт - второй тайваньский солдат, погибший, сражаясь за Украину, пишет CNA. В ноябре 2022 года была зафиксирована гибель 25-летнего солдата Интернационального легиона Украины Цзена Шэн-куана.

По данным источников China Times, в настоящий момент в составе украинских войск служат добровольцами шесть граждан Тайваня.

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