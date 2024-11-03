Европейские чиновники готовятся к возможному "разрыву трансатлантических отношений" с США в случае, если Дональд Трамп во второй раз победит там на президентских выборах. Об этом написала в субботу, 2 ноября, газета The Washington Post.

Издание поговорило с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. Они рассказали о разработке планов по "защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности", в том числе по войне в Украине.

В том числе, пишет WP, европейские чиновники стараются пролоббировать выделение Киеву новых пакетов военной помощи США до американских выборов. Кроме того, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине.

В сфере торговли идет подготовка к возможному повышению Трампом пошлин на импорт из Европы, в частности, автомобилей и сельхозпродукции (о чем республиканец говорил 29 октября на митинге в Пенсильвании). Еврочиновники, по данным The Washington Post, рассматривают идею ответного повышения пошлин на американские товары. Другие варианты на потенциальных переговорах Брюсселя с Вашингтоном - предложение сотрудничества против несправедливых торговых практик Китая или увеличение объемов импорта из США.

Победа Харрис также сулит перемены

Газета уточняет, что в случае победы на президентских выборах в США 5 ноября Камалы Харрис в Европе также ожидают изменения курса Вашингтона - хотя и не столь радикального, как при Трампе. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты полагают, что на посту президента Харрис пойдет больше по стопам Барака Обамы, чем Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

Советник Харрис по национальной безопасности Филипп Гордон - эксперт по Европе, который поддержал "устойчивую" поддержку Украины. Однако при этом он также выступает за "более реалистичную сделку между Европой и Соединенными Штатами", отмечает WP.

"Одно ясно: мы не должны сидеть на месте как кролик, попавший под свет фар, - цитирует американское издание слова представителя министерства обороны Германии Михаэля Штемпфле (Michael Stempfle). - Кто бы ни победил на выборах, в будущем внимание США будет все больше приковано к Индо-Тихоокеанскому региону. Европейцам придется сделать еще больше для своей безопасности".

Чем грозит победа Трампа ФРГ

Германия на этот раз плохо подготовилась к возможной победе Дональда Трампа, считает внешнеполитический эксперт фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт. Многие вопросы в двусторонних отношениях следовало урегулировать еще при Джо Байдене, указывает он.

"Известно, что Трамп - сторонник штрафных пошлин в особенности в отношении Германии. Эти пошлины сейчас приостановлены, но не отменены. И я опасаюсь, что они могут быть очень быстро реактивированы", - заявил Хардт 1 ноября в интервью телеканалу ZDF.

Он напомнил также, что Трамп требует от ФРГ и других европейских партнеров по НАТО быстрее и больше выделять средств на оборону. "Это по сути верно, - считает депутат. - Но решения на этот счет должны принимать мы в Германии и Европе сами".

Почти половина немецких промышленных предприятий (44%) ожидают для себя негативных последствий в случае победы Трампа. Среди компаний, имеющих тесные торгово-экономические связи с партнерами в США, эта доля еще выше - 48%. Таковы результаты опроса, проведенного в конце октября мюнхенским институтом ifo. Институт немецкой экономики (IW) подсчитал, что если Трамп введет, как он грозится, штрафные пошлины на импортируемые в США из Германии товары, ущерб немецких фирм составит до 180 млрд евро. Это больше, чем для любой другой страны ЕС.

По данным опроса Politbarometer, 83% немцев хотели бы видеть следующие четыре года в Белом доме Камалу Харрис. Но в такой исход американских выборов верит все меньше жителей ФРГ. Доля ожидающих победу Дональда Трампа в октябре выросла в Германии с 23% до 38%. В успех Камалы Харрис верят уже не 72%, а только 45%.

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