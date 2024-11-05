В центре Тбилиси в понедельник прошла масштабная акция протеста грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победила партия "Грузинская мечта".

На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.

Автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии, сообщают корреспонденты Би-би-си.

В руках у протестующих были плакаты "Проснись Грузия", а также флаги Грузии, ЕС и Украины.

"Это важнейший день. Мы требуем проведения новых выборов и не смиримся с похищением выборов "Грузинской мечтой", что уже подтверждено", — сказал журналистам в преддверии акции один из лидеров оппозиционного объединения "Единство -Национальное движение" Георгий Вашадзе.

По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала почти 54% голосов. И оппозиция, и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей.

Оппозиция намерена провести новую акцию протеста во вторник днем.

По словам Вашадзе, оппозионеры планируют открыть "фронт сопротивления" — сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Активисты также планируют продолжать сбор доказательств нарушений на выборах для проведения независимого международного расследования.

"Первое- мы требуем назначения новых выборов. Второе — мы не признаем украденные выборы и легитимацию парламента. Третье — мы начали движение сопротивления, и открываем фронт сопротивления сперва в Тбилиси, а потом по всей Грузии. Каждый следующий протест будет еще более острым и ориентированным на конкретную цель", — сказал Вашадзе.

"Наш главный слоган: "Требуем новые выборы"", — повторил он несколько раз.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !