В рамках расследования о диверсии с посылками DHL на самолетах, пересекающих Атлантический океан, задержаны в том числе несколько жителей Литвы. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Нида Грунскене.

"Задержаны несколько человек, не только в Литве, но и в других странах, за совершение этих преступных деяний. Я понимаю интерес общественности и обеспокоенность безопасностью, но могу заверить, что расследование ведется активно, в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Аресты уже произведены, однако разглашать их точное число я не буду, чтобы не навредить следствию", — сообщила журналистам Грунскене.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных разведках сообщила, что летом на нескольких транспортных самолетах, направлявшихся из Европы в США и Канаду, были предотвращены пожары, которые с высокой вероятностью могли бы привести к авиакатастрофе. Представители спецслужб на условиях анонимности рассказали изданию, что подозревают в причастности к диверсии Главное разведывательное управление РФ.

Источники WSJ утверждают, что в июне на складах в Великобритании и Германии загорелись электрические массажеры с воспламеняющейся смесью на основе магния. Они находились в посылках, которые должна была перевезти компания DHL. В обоих случаях возгорания произошли незадолго до погрузки посылок на борт. В Великобританию массажеры попали из Литвы.

Предположительно, устройства использовали, чтобы проверить, как их можно пронести на самолеты, направляющиеся в США и Канаду. Как минимум два таких массажера были отправлены из офиса DHL в Вильнюсе. Собеседники WSJ сообщили, что задержан подозреваемый — он представился транспортной компании как Игорь Прудников, но на самом деле его зовут Александр Сурановас. По версии следствия, российская разведка использовала его как посредника.

Москва отвергает обвинения, выдвинутые в публикации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее "традиционной бездоказательной инсинуацией".

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